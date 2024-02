Tatiana Cuevas Guevara, Actual Directora Del Museo De Arte Carrillo Gil, Asumirá La Dirección Del Museo Universitario Arte Contemporáneo

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) informan el nombramiento de la Mtra. Tatiana Cuevas Guevara, actual directora del Museo de Arte Carrillo Gil, como titular de la Dirección General de Artes Visuales y directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por acuerdo con la Dra. Lucina Jiménez López, directora general del Inbal, la titular del MACG, Tatiana Cuevas, se encargará de realizar una transición ordenada durante los próximos dos meses para asumir su nuevo cargo en mayo. El Instituto celebra que la designación de Cuevas contribuya en el fortalecimiento de las colaboraciones con la UNAM.

Entre 2019 y 2024 el Museo de Arte Carrillo Gil, bajo la conducción del Inbal y su modelo de gestión a través de la Red de Museos, desarrolló un programa enfocado en reafirmar la vocación e identidad del recinto. En consonancia con los ejes de trabajo del Instituto y bajo la dirección de Tatiana Cuevas, el MACG presentó una serie anual de revisiones de la colección fundacional del recinto, mediante la invitación a curadores provenientes de distintas disciplinas, dinamizando la misión central del museo al destacar la vigencia de la colección conformada por el Dr. Alvar Carrillo Gil y su esposa Carmen Tejero, uno de los acervos más representativos del arte moderno mexicano.

Acorde al interés de la pareja Carrillo Gil en apoyar el arte de su tiempo, durante los años ochenta el MACG consolidó una segunda vocación como un espacio que promueve las prácticas y lenguajes del arte actual, labor que continúa al presentar revisiones de media carrera de diversos artistas visuales, así como proyectos inéditos de creadores jóvenes. Una parte central de su programa se ha dedicado a la revisión de las prácticas del arte en México entre los años setenta y noventa.

El museo continuará con el proyecto MACG 50 Aniversario, un programa conformado por una serie de exposiciones conmemorativas, comisiones artísticas, publicaciones académicas y didácticas, así como diversos programas públicos, el cual cuenta con el apoyo del Estímulo Fiscal para las Artes (Efiartes).

Este miércoles, Tatiana Cuevas, en compañía de Lluvia Sepúlveda, coordinadora nacional de Artes Visuales del Inbal, anunció este nombramiento al equipo de trabajo del MACG, junto con quienes colaborará en el transcurso de los próximos dos meses en el proceso de transición y continuidad de sus labores.

