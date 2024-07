El Museo Mural Diego Rivera Ofrece El Taller Creando Susurros E Invita Al Primer Encuentro De Poesía En Voz Alta

Get Access To Every Broadway Story



Con el objetivo de fomentar el diálogo, y compartir la importancia de la palabra y la escucha, el Museo Mural Diego Rivera, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ofrece el taller Creando susurros e invita al Primer encuentro de poesía en voz alta.

Las actividades se realizarán este sábado 27 de julio, de las 11:00 a las 13:00 h, el objetivo del taller Creando susurros es fomentar el encuentro de personas y el diálogo entre ellas, explicó el jefe de Mediación y Vinculación Comunitaria del recinto, Josimar Jiménez.

Para lo anterior, los asistentes realizarán unos “susurradores” con tubos de cartón, que serán decorados por el público de forma libre y con diversos materiales, como pintura, listón, papel de color, pero también se realizará un ejercicio para fomentar el diálogo, explicó el también mediador.

“Tendremos mucho material para que los participantes puedan explorar con creatividad. También platicaremos sobre la importancia de la palabra y la escucha, así como el acompañamiento entre personas”.

Agregó que, como parte del taller, se realizarán ejercicios de lectura de poesía en susurros, o de algún texto o pensamiento que el público quiera compartir, utilizando los dispositivos decorados. La actividad, que se realiza en conjunto con el Corredor Cultural Comunitario Solidaridad, está dirigida a todas las edades y no tendrá costo.

Velada poética

En el contexto de Noches de Museos, el recinto convoca al Primer encuentro de poesía en voz alta con micrófono abierto, que se realizará el miércoles 31 de julio a partir de las 18:30 h.

“El objetivo es abrir el museo para que el público pueda compartir pensamientos y poesía de manera libre. Para ello se va a ambientar con luces tenues, música de fondo y cojines”, explicó.

La actividad se desarrollará frente al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, creado por Diego Rivera en 1947: “La idea es ofrecer un ambiente de calma y tranquilidad en el espacio para que el público pueda disfrutar las lecturas y tenga la confianza de compartirnos sus propios poemas o poemas de otros, por ello tendremos algunos libros y una selección de textos que los visitantes podrán leer”.

Detalló que, a lo largo de la velada, el micrófono permanecerá abierto para que los visitantes puedan participar: “Será un momento para compartir la palabra y escucharla”, dijo al explicar que estos programas tienen la intención no solo de abrir espacios de convivencia, sino que, además, permiten que los usuarios hagan suyo el recinto.

“Para nosotros, como museo, es importante abrirnos al público, porque fue creado para las y los visitantes. Muchas veces hay una distancia entre el usuario y el museo, porque se piensa que es un espacio sagrado donde se resguarda la obra, pero con estos programas queremos quitar esa barrera”.

El Museo Mural Diego Rivera se ubica en calle Colón s/n, esquina con Balderas, a un costado de la Alameda Central, cerca de la estación Hidalgo del Transporte Colectivo Metro y del Metrobús.

