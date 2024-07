El Investigador Mariano Meza Ofreció Charla Sobre Las Victorias Aladas Como Símbolos De Arte Y Religión

Get Access To Every Broadway Story



En un recorrido desde la antigüedad, principalmente la Grecia clásica, hasta la época contemporánea, enfocado en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, pasando por algunos momentos del arte europeo del siglo XIX, el investigador Mariano Meza ofreció la conferencia Victorias aladas y ángeles, en el marco de la exposición temporal Ángeles, las huestes celestiales en la Tierra que se exhibe en el Museo Nacional de Arte (Munal).

En su intervención, Meza se refirió a este tipo de seres alados que han habitado la imaginación de la humanidad y han sido símbolos del arte y la religión en diversos pueblos occidentales.

El también curador dijo que las victorias aladas son por lo general retratos de los mismos ángeles, es decir, seres de tez blanca que representan la victoria con todo y su carga simbólica.

Al hablar del Ángel de la Independencia de México, cuyo rostro corresponde a la escritora y mecenas del arte Antonieta Rivas Mercado, comentó que este monumento es el mejor ejemplo de lo que representan las victorias aladas: ángeles apuestos, de rostro puntiagudo, erguidos y sosteniendo una llama que simboliza indudablemente la victoria.

Al final, el especialista del Museo Nacional de San Carlos leyó un poema dedicado a Niké, antigua diosa griega que era la personificación del ideal de la victoria: “Oh, poderosa victoria, deseada por los hombres! A ti, que enciendes el ímpetu ardoroso contra los pechos adversarios, te invoco, la única capaz de imponerse por su poderío conteniendo con furia y eliminando obstáculos.”

Y remata: “Tú en las batallas confieres la corona, precio del triunfo distintivo de la dulce gloria. Por ti, Niké divina, todo evoluciona. Ven, deidad, poderosa protege a los que te suplican; con radiantes ojos, encúmbralos al éxito. Que nuestras nobles gestas merezcan tu beneplácito, y puedas conducirnos al fin a la fama inmortal”.

La próxima conferencia se realizará el martes 30 de julio, a las 17:00 h, y estará a cargo del investigador Luis Rius, con el título Ángeles en la vanguardia, en el Auditorio Adolfo Best Maugard del Munal.

El recinto se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingos, de 10:00 a 18.00 h.

