Las Vidas De Un Mural Y Tesoros De Diego Rivera, Actividades En Las Que El Público Podrá Participar En Noche De Museos

Las vidas de un mural y Tesoros de Diego Rivera son las actividades mediadas que se realizarán dentro del programa Noche de Museos, en el Área de murales del Palacio de Bellas Artes, el miércoles 31 de julio, a las 20:00 h, organizadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El primer programa titulado Las vidas de un mural permitirá a los asistentes descubrir, de manera lúdica, los momentos y transformaciones compositivas que tuvo el mural El hombre controlador del universo que realizó el pintor guanajuatense Diego Rivera para el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York y que en su regreso a México replicó en el Palacio de Bellas Artes.

En dicha actividad, los participantes observarán los diversos elementos y personajes que permanecieron, cambiaron o fueron borrados en su versión final en el recinto de mármol, como es el caso del rostro de Lenin que fue el detonante que llevó a la destrucción de la primera versión de este mural.

Por otro lado, dentro de Tesoros de Diego Rivera el público podrá adentrarse en la misma obra mural El hombre controlador del universo, pero en una dinámica en la que se utilizarán tarjetas con elementos impresos del mural para buscarlos dentro de la obra.

En el proceso se podrá descubrir el significado de los objetos encontrados en el contexto de la pieza para así explorar y entender más la relevancia de este destacado mural que en su centro cuenta con la figura de un obrero rubio mirando con incertidumbre, pero con gran esperanza hacia un futuro mejor.

Para ambas actividades el cupo está limitado a 15 personas y están dirigidas al público en general. Asimismo, se invita a visitar la muestra Diego Rivera. Nueva vida a un mural destruido 1933/1934, con el objetivo de profundizar en la historia de uno de los murales más representativos del acervo del Museo del Palacio de Bellas Artes y proporcionar a los visitantes más herramientas para su puesta valor.

El Área de murales del Palacio de Bellas Artes se localiza en el primer y segundo piso del recinto, en Avenida Juárez S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México.

