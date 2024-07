La Compañía Physical Momentum Ofreció Un Diálogo Entre El Cuerpo, El Sonido Y El Espacio Con La Obra Delay

Get Access To Every Broadway Story



En el marco de la Temporada de Danza 2024 Palacio en Movimiento, la Compañía Physical Momentum, dirigida por el coreógrafo guanajuatense Francisco Córdoba, presentó el espectáculo Delay, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Delay es una investigación escénica que revela el ritmo oculto del tiempo. La creación sumerge al espectador en un diálogo íntimo entre el cuerpo, el sonido y el espacio, simbolizando la transitoriedad de la vida.

La Luna, satélite imperturbable, testigo y símbolo de lo eterno, se convierte en metáfora del tiempo suspendido. Contempla la fugacidad y el devenir de la existencia humana, en un diálogo poético entre lo efímero y lo perpetuo.

Physical Momentum es una compañía que se ubica en un contexto donde se están redefiniendo los motivos y las formas de la danza, así como la interdisciplina en el arte escénico contemporáneo.

La agrupación proyecta su identidad a partir de las experiencias de los lenguajes dancísticos y teatrales, donde su estricto diseño lumínico es parte de su poética e identidad visual.

Su discurso coreográfico se ha desplegado en diversos escenarios y plataformas internacionales, en un amplio territorio de la escena europea, latinoamericana y asiática. En este 2024 la compañía celebra 17 años de creación escénica, periodo en el que ha sido acreedora a diversos reconocimientos y subvenciones artísticas por diversas instituciones culturales.

Su director, Francisco Córdoba, se ha posicionado internacionalmente como intérprete, coreógrafo y pedagogo, participando en diversos festivales en más de 30 países. Es máster en estudios teatrales y dirección escénica, así como en iluminación, con 22 años de trayectoria artística.

