Concertistas De Bellas Artes Presentarán Su Primera Gala 2024 En El Palacio De Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán la Primera Gala de Concertistas de Bellas Artes 2024; se ofrecerán dos fechas en las que participarán 28 concertistas.

El maestro Carlos Adriel Salmerón, consejero curatorial para esta Primera Gala 2024, destacó la importancia que tiene la apertura de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes para el grupo de Concertistas.

“Si bien hemos tenido el privilegio de presentarnos a lo largo de los años en la Sala Manuel M. Ponce, en el Museo Nacional de Arte y en diferentes sedes con las que el Inbal tiene convenios, además de tener públicos que nos conocen, nos reconocen y nos recomiendan cada vez más, este tipo de galas aumenta nuestra posibilidad de alcance”, puntualizó.

La Primera Gala dará inicio con Imágenes danzantes, obra que consta de seis piezas contrastantes que evocan imágenes abstractas que danzan en el espacio, del compositor mexicano Leonardo Coral, dedicada a Ignacio Mariscal, quien estará a cargo de su interpretación. Ignacio Mariscal se graduó del Conservatorio Nacional de Música y de los conservatorios Sweelink de Ámsterdam y Utrecht de Países Bajos. Recibió la distinción Honor al Mérito por el Congreso de Estados Unidos, así como la Medalla al Mérito Universitario 2014 y ha actuado como solista con prácticamente todas las orquestas del país. Actualmente es profesor de violonchelo en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Después, el pianista Daniel Rodríguez presentará la Balada núm. 4 en Fa menor, Op. 52, de Frédéric Chopin, considerada la obra más compleja de este compositor y virtuoso pianista franco-polaco. Daniel Rodríguez es egresado del Conservatorio Nacional de Música y de la Universidad de Música de Viena, además de realizar estudios en la Escuela Normal de Música Alfred Cortot en París. Se ha presentado como solista con importantes orquestas de México.

Tras un breve intermedio, se escuchará el Nocturno núm. 6, Op. 63, de Gabriel Fauré, el más significativo y conocido de sus Nocturnos, gracias a sus fuertes contrastes de tempo, métrica y armonía, en el marco del 100 aniversario luctuoso del compositor. Estará a cargo de Claudio Herrera, quien viajó a Francia para estudiar piano, música de cámara y dirección orquestal en el Conservatorio Nacional de Nancy. Realizó estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio Nacional Jacopo Tomadini, de Udine, Italia. Estudió en el Instituto de Arte de Járkov, Ucrania y fue laureado en el Concurso Internacional de Piano Gian Battista Viotti, en Italia. Se presentó en el Weill Recital Hall de Carnegie Hall de Nueva York en sus 30 años de carrera.

Posteriormente, la mezzosoprano Encarnación Vázquez y el pianista Erik Cortés Alcántara interpretarán obras de tres compositores franceses: Le Charme, de Ernest Chausson, a 125 años de su fallecimiento; A Chloris, de Reynaldo Hahn, a 150 años de su nacimiento; Voyage à Paris y Les chemins de l’amour, de Francis Poulenc, a 125 años de su nacimiento. Encarnación Vázquez recibió la Medalla Mozart en su primera edición y ha alternado con cantantes como Renée Fleming en el Teatro Colón de Buenos Aires, así como en la gira anual de la New York City Opera, la Ópera Metz de Francia y el Teatro Teresa Carreño de Venezuela. Se ha presentado en la Ópera de Berlín y la Ópera de Karlsruhe, en Alemania; en el Palau de la Música Catalana, en el Gran Teatro Liceo de Barcelona, así como en Zimbabue, Sudáfrica e Israel.

Por su parte, Erik Cortés es graduado de la Facultad de Música de la UNAM (FaM) y de la Escuela Superior de Música del Inbal. En 2010 recibió la Maestría en Música de la Manhattan School of Music de Nueva York y ha recibido premios y distinciones a nivel nacional e internacional en competencias de piano, incluyendo la beca del Fonca en el programa para estudios en el extranjero.

La Gala cerrará con la Sonata para flauta, viola y arpa, compuesta por Claude Debussy en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial y su lucha contra el cáncer; es la segunda sonata de un ciclo de seis que, lamentablemente, el compositor no pudo terminar. Estará a cargo de Abraham Sáenz, Omar Pérez Gaydos y Emmanuel Padilla Holguín.

El flautista Abraham Sáenz como solista se ha presentado al lado del violinista y director Massimo Quarta con el ensamble Filarmonía; en el South Texas Flute and Clarinet Festival; Instrumenta Oaxaca y los festivales internacionales de Chihuahua y Monterrey, además de recitales en Italia, Suiza y Estados Unidos, y grabaciones para Deutsche Grammophon con la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM).

El venezolano-mexicano Omar Pérez Gaydos estudió viola en el Conservatorio Simón Bolívar en Caracas. En 2019, obtuvo el título de Licenciatura en Interpretación de viola por la Asociación de Escuelas Reales de Música. Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (2012-2015) y la Filarmónica de Jalisco (2015-2019); forma parte de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

Emmanuel Padilla recibió los primeros lugares en el Dutch Harp Competition 2016 en Países Bajos y en el IV Concurso Internacional de Arpa de México, y fue ganador único del Latin American Music Recording Competition 2015. Grabó la obra completa para arpa sola de Mario Ruiz Armengol y un disco con obras representativas de la historia del arpa en México. Obtuvo la licenciatura en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana, así como la maestría y diploma de artista en la Academia Noruega de Música en Oslo.

Los Concertistas de Bellas Artes son músicos solistas de alto nivel que constituyen un esquema único a nivel mundial; forman parte de los elencos estables de una institución cultural oficial, en este caso el Inbal. A través de distintas líneas programáticas como Música INBAL en la Ponce, Música INBAL en el Munal y Música INBAL en los estados, entre otras, realizan la importante labor de acercar la música de concierto a públicos en numerosas sedes del área metropolitana de la Ciudad de México, el interior de la República e, incluso, el extranjero.

El concierto se realizará el domingo 28 de julio a las 17:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos tendrán costo de $160, $120, $80, $60 y se podrán adquirir en taquillas y en el siguiente enlace: https://lc.cx/dt0k8v. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

