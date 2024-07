Diversas Latitudes Y épocas Convergen En La Programación De Agosto En El Teatro De La Danza Guillermina Bravo

Get Access To Every Broadway Story



El arte del movimiento corporal será explorado desde distintas vertientes en la programación artística de agosto que presenta la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

Al iniciar el mes se podrá disfrutar de la temporada Danza Barroca y Medieval, cuya programación iniciará con la presentación del espectáculo Danza barroca novohispana y la lírica personal de sor Juana. Este proyecto interdisciplinario que rescata y reproduce populares danzas y bailes del periodo barroco contará con la dirección artística de Margarita Dardón Velázquez, y será interpretado por la compañía Zarabandas Históricas, en colaboración con Alio Modo Ensamble; sus funciones serán el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto.

La otra presentación incluida en este ciclo será Danzas de las cortes en la Baja Edad Media, por cuenta de la agrupación Dansaria da Lua, bajo la dirección de Valeria Osuna Flores. El espectáculo, que se escenificará del jueves 8 al domingo 7 de agosto, explora la vida de las mujeres en la corte medieval a lo largo de diferentes etapas, representando encuentros, añoranzas, despedidas y celebraciones.

Por otro lado, el martes 6 de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo se llevará a cabo la función especial titulada Celebración, a cargo de varias agrupaciones dancísticas dirigidas por la maestra Olinka Trueba. Se trata de un espectáculo en homenaje a esta docente, bailarina y coreógrafa mexicana celebrando sus 45 años de trayectoria artística, dedicados a la formación e interpretación de la danza española.

También, en la primera mitad de dicho mes, el recinto artístico del Centro Cultural del Bosque recibirá a la compañía Dédalo Artes Escénicas con la obra Color e identidad, que ofrecerá funciones el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de agosto. Los coreógrafos Xicoténcatl Núñez y Zuleima Burruel dirigen este espectáculo interactivo que explora la identidad del mexicano a través de coreografía, visuales y música, seleccionados por la audiencia mediante una aplicación para dispositivos móviles.

Danza Contemporánea del Norte

La programación de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo contempla una temporada que busca visibilizar la labor coreográfica de creadores provenientes de la región norte del territorio mexicano.

El primer turno será el de la Compañía de Danza Lux Boreal, con sede en Tijuana, Baja California, quienes presentarán el montaje LAK- Versión extrapolada de El lago de los cisnes. Con dirección de Ángel Arámbula y Henry Torres Blanco, esta obra presentará un replanteamiento con un toque visual distinto del emblemático ballet compuesto por Piotr Ilich Chaikovski. Las funciones serán el jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto.

Posteriormente, vendrán las funciones del programa Danzas fronterizas 664, a cargo del Grupo de Danza Minerva Tapia, el jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto. En dicho programa, el colectivo encabezado por la coreógrafa tijuanense Minerva Tapia Robles interpretará tres piezas: Aura, sobre la dualidad del personaje central de la icónica novela de Carlos Fuentes; Cuerpitos fronterizos 2, que aborda el tema de las “mulas”, mujeres que transportan droga; así como también Padres, pieza que habla sobre enfrentar el duelo de la pérdida, desde la paternidad.

El cierre de la temporada estará encomendado a la compañía Teoría de Gravedad, procedente de Monterrey, Nuevo León, con las funciones del programa dancístico titulado Permanencia voluntaria, 30 años de bailar entre montañas. A través de éste, la agrupación celebrará tres décadas de trayectoria, al integrar piezas representativas de Aurora Buensuceso y Ruby Gámez, inspiradas en la plástica, el amor, el desamor, pero también la pasión y la entrega de ambos coreógrafos para permanecer en la escena dancística.

Consulta cartelera y adquiere tus boletos en danza.inba.gob.mx.

