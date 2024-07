Jóvenes Zapateadores Presentará Mujer, Sitio De Memorias Dentro De La Temporada Palacio En Movimiento

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, presentarán al colectivo artístico Jóvenes Zapateadores, de Xalapa, Veracruz, dentro de la Temporada de Danza 2024. Palacio en Movimiento.

El grupo, fundado y dirigido por el coreógrafo, músico, docente y bailarín Ernesto Luna Ramírez, participará con el montaje Mujer, sitio de memorias, que se llevará a cabo el jueves 1 de agosto a las 20:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. El espectáculo, con dirección y coreografía de Blanca Ramírez Gil, se creó como una experiencia escénica que, a través de la danza, la música, la décima, las hierbas y la comida, reflexiona sobre el legado ancestral de las mujeres cercanas a las integrantes de la agrupación.

El cotidiano femenino, la intimidad y la complicidad forman parte de los temas que aborda esta obra, a través de la cual se busca visibilizar a la mujer, así como su capacidad de resiliencia que le permite disfrutar y celebrar la vida, a pesar de las adversidades.

De acuerdo con su creadora, la obra rompe con la creencia de que los montajes con temática folclórica forzosamente deben cumplir con ciertos parámetros, propios de las agrupaciones de dicho género. Se trata de una propuesta escénica interdisciplinar que explora la tradición desde otras aristas y resignifica lo folclórico, dando libertad creativa a las intérpretes.

Asimismo, Ramírez Gil explica que Mujer, sitio de memorias marca un parteaguas en el repertorio de Jóvenes Zapateadores, agrupación con dos décadas de trayectoria profesional, pues apostó a la creación de un montaje desde la visión femenina, dirigido, creado e interpretado por mujeres.

Jóvenes Zapateadores es una compañía creada en 2004 cuyo objetivo es propiciar un espacio de creación y experimentación para jóvenes bailarines y creadores, y con ello generar nuevos discursos para la difusión de las artes escénicas y de la danza folclórica mexicana. Actualmente cuentan con 12 espectáculos en su repertorio. Han recibido importantes reconocimientos y estímulos como el Programa de apoyo a grupos artísticos profesionales de artes escénicas México en Escena, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sacpc) en 2016, 2019 y 2021.

Consulta cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

