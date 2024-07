El Museo De Arte De Ciudad Juárez Invita A Las Infancias A Conectar Mente, Cuerpo Y Corazón Con Clases De Yoga Y Pintura

Enter Your Email to Unlock This Article



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en coordinación con el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), llevará a cabo el 27 de julio a las 11:00 h el taller Mi paisaje interior: pintura y abstracción, la cual impartirá Georgina Pérez, en conjunto con la actividad Mi entorno. Clase de yoga para infancias, a cargo de Karla Gómez Gurany.

Mi paisaje interior: pintura y abstracción es una actividad creativa que invita a los participantes a explorar y representar paisajes de valor personal, más allá de lo tangible. Se hace uso de sonidos, sensaciones y otros aspectos para capturar la esencia completa del paisaje interior de cada individuo.

Durante la actividad se guiará a las y los participantes en la creación de una obra pictórica utilizando técnicas de abstracción, superponiendo múltiples capas de pintura para expresar las experiencias sensoriales de forma catártica y estética. Este proceso permite descubrir nuevas formas de ver y sentir el mundo que nos rodea, traduciendo emociones y percepciones en una pieza única y personal.

La actividad Mi entorno. Clase de yoga para infancias, en conjunto con Mi paisaje interior: pintura y abstracción permitirán a los asistentes la autoperspectiva y la abstracción de lo verdaderamente importante que nos rodea. Es así como conectarán mente, cuerpo, corazón y entorno.

El yoga tiene innumerables beneficios físicos, mentales y emocionales para quien lo practica y en esta ocasión servirá como puente para hablar del territorio y de nosotros mismos, en conexión con la exposición de César de la Riva, Sentido paisaje.

Georgina Pérez es estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, durante su carrera ha tenido la oportunidad de participar en múltiples exposiciones, propias y colectivas, colaborando como expositora, curadora y museógrafa.

Ha participado en el montaje de muestras colectivas, como: Gran exposición y venta de arte, Obra Negra, Como un grano de mostaza, De punto a punto y su muestra individual Una probadita: 18/19. Colaboró en la 7ª. Bienal Fronteriza 2024 en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, asimismo, apoya en la organización y aplicación de talleres creativos para públicos infantiles y estudiantiles del recinto.

Karla Lizeth Gómez Gurany es psicóloga enfocada en la psicoeducación y en el desarrollo humano. Ha impartido talleres y clases de musicoterapia, comunicación asertiva y respetuosa, conciencia corporal, meditación y técnicas de autorrelajación, así como de liberación emocional para niñ@s y adultos. Practicante y maestra de yoga, es consejera y orientadora para niñ@s, adultos y familias.

El MACJ se ubica en Circuito José Reyes E. 3310 Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Abierto de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas; domingos, de 12:00 a 17:00 h.

