El Museo De Arte Moderno Presenta Flor De Fuego. Rí'yuu ágù, Exposición Individual De Yael Martínez

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), recinto de la Red de Museos Inbal, abre al público Flor de fuego. Rí'yuu ágù, exposición individual del fotógrafo Yael Martínez, quien a través de un cuidadoso trabajo ha documentado la resiliencia de diversas comunidades ante circunstancias de violencia, despojo y discriminación, capturando sus maneras de resistir y re-existir.

Organizada en cuatro núcleos temáticos, la exposición recopila una selección de 117 imágenes producidas por el artista a partir de 2017 en diferentes regiones de México, Centroamérica y Estados Unidos. Yael, cuya obra se inserta dentro del campo de la fotografía documental, asume dicha práctica bajo sus propios términos: a través de una mirada cercana e íntima produce imágenes que a menudo altera manualmente —con perforaciones, rayados, dibujos, trazos, recortes, manchas de químicos o tinta—, lo que convierte sus fotografías en piezas únicas.

La primera parte de la exposición, Días largos de un tiempo extraño, se centra en escenarios de la vida diaria de los agricultores, el hogar, las herramientas de trabajo, los sembradíos y las flores.

El segundo núcleo, Esta realidad abrumadora, retrata la experiencia de dolor y pérdida en las comunidades, vidas que se han visto configuradas bajo contextos de extrema complejidad que pasan por el extractivismo y la violencia.

La exposición continúa con La canción de la montaña, sección que hace énfasis en la resistencia, cuyo bastión más sólido se encuentra en los vínculos familiares o comunitarios. Martínez muestra escenarios significativos relacionados con festividades religiosas. Muestra el ritual y la fiesta, el duelo compartido o la imposibilidad de este, donde lo fracturado se teje nuevamente de un modo distinto.

El cuarto núcleo, Todas nuestras imágenes condensadas, engloba una selección de las fotografías que, intervenidas con diversos químicos y tintas, hacen referencia a la transformación de los recuerdos y la vida misma, la batalla permanente entre el olvido y la memoria, entre los sueños y las pesadillas. Estas imágenes continuarán modificándose permanentemente, deteriorándose y adquiriendo otras formas, tal como sucede con toda remembranza.

La directora del MAM, Natalia Polak, dijo que “como espacio de encuentro, diálogo, reflexión, respeto y conocimiento, el museo abre esta muestra centrada en el trabajo artístico y documental de Yael Martínez para ofrecer esa mirada íntima que a lo largo de los años ha sido una incansable travesía de búsqueda, memoria, resistencia y esperanza. La flor de fuego representa esa lumbre que es símbolo de unión, fuerza, sabiduría y origen”.

Mencionó que uno de los principales temas de la obra de Yael es el testimonio de la forma en que las personas resisten los embates de la violencia. “Durante más de una década ha acompañado y fotografiado poblaciones que han sido marcadas por la desaparición de sus integrantes, colectivos de búsqueda, comunidades que tras el desplazamiento forzado se han instalado en nuevos territorios, así como migrantes en diversas rutas”.

Al respecto, Yael Martínez comentó que Flor de fuego busca reflexionar sobre “las problemáticas que hemos confrontado en el país, la violencia sistemática que ha marcado generaciones. La idea de esta exposición es entender nuestra realidad a través de la fotografía y que esta misma sea un proceso ritual de transformación.

“Es un homenaje a todas las personas que han sido marcadas por la violencia. Normalmente trabajo procesos de largo plazo, volviendo continuamente a los lugares, y vi el concepto de resiliencia en todas esas personas, familias y comunidades, de ahí parte el núcleo del trabajo, de esta fuerza de resistencia y que a través de sus historias se genere un tapiz de un México contemporáneo”, puntualizó el artista.

Sobre el artista

En 2022 Yael Martínez fue galardonado con el premio World Press Photo. En 2019, también ganó el segundo lugar en la categoría Long-Term Projects, del World Press Photo, por La casa que sangra. Martínez fue premiado por la Fundación Magnum con los premios Emergency Fund y On religion en 2016 y 2017, respectivamente. Obtuvo el 2º lugar en la categoría de proyectos a largo plazo del concurso World Press Photo 2019. Fue nominado a los premios Paul Huf en 2016 y 2017; The Prix Pictet; The ICP Infinity Awards y Tim Hetherington Trust / The Visionary Award.

Su trabajo se ha publicado en medios internacionales, como: The Wall Street Journal, Blomberg News, Lens New York Times, Time, Vogue Italia, Vrij Nederland, Aperture, entre otros. Sus obras forman parte de colecciones de la Fundación Televisa, Colección Toledo-Inbal, Colección del Bronx Documentary Center, Centro de la Imagen y diversas colecciones privadas. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en América, Europa, África y Asia. Desde 2020 es miembro del Sistema Nacional de Creadores (SNCA) de México.

El Museo de Arte Moderno se encuentra en Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Horario de visita, de martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas. Más información en las redes sociales del recinto y en https://mam.inba.gob.mx.

