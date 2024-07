VSS Compañía De Danza Celebra Trayectoria Dentro De La Temporada Palacio En Movimiento 2024

Get Access To Every Broadway Story



Como parte del crisol de propuestas coreográficas que se darán cita dentro de la Temporada de Danza 2024. Palacio en Movimiento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, anuncian la función única de la obra Caleras, de VSS Compañía de Danza.

El martes 30 de julio a las 20:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes alojará el reestreno de este montaje, con dirección escénica de Vicente Silva Sanjinés. La agrupación, que conmemora el 35 aniversario de su fundación, expondrá este trabajo dancístico que Silva Sanjinés desarrolló a raíz de su inmersión dentro de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, en Nayarit.

Entre 1992 y 1993, el coreógrafo llevó a cabo una inmersión de nueve meses en dicho complejo penitenciario, impartiendo clases de danza de 12 horas, 5 días a la semana; las experiencias vividas con los colonos recluidos en aquel lugar, con quienes conformó un grupo de danza contemporánea, gestaron el montaje coreográfico Caleras.

De acuerdo con Silva Sanjinés, esta obra se convirtió en un parteaguas para VSS Compañía de Danza. Su temática sustenta la manera en la que el arte puede rehabilitar a personas privadas de su libertad, mientras que su mensaje para las y los espectadores es “que no existen rejas ni encierros que puedan contener a un espíritu libre”.

“El tiempo se convierte en las Islas Marías en una sensación extraña; cobra vida, se les resbala entre el sudor, les arremete con furia ciega entre golpes y violentos olvidos. El preso de las Islas Marías, monstruo social que esta vez clava la mirada hacia adentro, explorando las cavernas de la imaginación, proporcionándose un nuevo vehículo: la danza”, reflexiona el coreógrafo.

La VSS Compañía de Danza fue fundada por Vicente Silva Sanjinés, Blanca Estela Garza Acevedo y Jairo Astorga Ortiz en 1989. Conocida en sus inicios como el Proyecto Ensamble Tiempo de Bailar cuenta ya con 35 años de trayectoria y se ha consolidado como referente en el movimiento escénico nacional. Su trabajo se ha presentado en Croacia, Francia, Grecia, Canadá, Guatemala, Argentina, Colombia, Costa Rica y Panamá.

Desde su origen, el grupo siempre ha mostrado un fuerte compromiso social, pues cada una de sus obras plantea problemáticas colectivas, ofreciendo una visión amplia y a menudo beligerante, a modo de exposición. La compañía posee un estilo único con un trabajo coreográfico multidisciplinario para teatro, danza y ópera.

Consulta cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

