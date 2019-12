Sergio Vargas, Joven Talento Musical a Flor de Piel En El Palacio de Bellas Artes

Considerado ya entre las grandes figuras que se presentaron este 2019 en el Palacio de Bellas Artes, el joven pianista Sergio Vargas Escoruela, de 14 años de edad, se ha ganado el aplauso y el corazón de quienes lo conocen por su talento en la ejecución del instrumento, así como su apoyo a niños de pueblos originarios.

Ganador del Premio Nacional de la Juventud en 2018, Premio Estatal de la Juventud y Presea de los Niños Héroes como Ciudadano Distinguido de Torreón, Coahuila, su estado natal, Sergio tuvo como invitados en su último recital realizado en el Palacio de Bellas Artes a niños mazahuas del Estado de México.

La mayoría de los visitantes no habían salido de su comunidad, ni conocían el recinto, ícono de la cultura en México, al que se acercaron mediante una visita guiada, además de recibir un violín de manos del joven pianista, quien por medio de su fundación denominada Inténtalo sin rendirte, busca apoyar a otros niños a realizar sus sueños.

En 2017 cuando Sergio Vargas se presentó por primera vez en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes para participar con Mario Iván Martínez en el cuento sinfónico Conoces a Wolfi, su talento y carisma hicieron que la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) lo invitara a presentarse como solista.

Tras una espera de dos años, en marzo pasado interpretó el Concierto Núm. 8 de Mozart con la OSN bajo la batuta del director español Pablo González. A partir de entonces, la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lo ha programado en diversas ocasiones, sobre todo en el ciclo Jóvenes en la música.

Así, en mayo de este año participó en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional dedicó a las madres, en esta ocasión bajo la conducción del director español Andrés Salado.

"Es un director muy joven y agradable, con un espíritu alegre; inmediatamente tuvimos conexión con él. La orquesta siempre es muy acogedora conmigo, me tratan bien y, como tocan muy bonito, me siento a gusto con la música a mi alrededor mientras me acompañan", expresó Sergio Vargas al recordar su experiencia.

Además -agregó-, tocar una vez más en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes es un gran gusto, me sentí muy honrado de que me hayan vuelto a invitar a presentarme en la gran joya de México.

Al referirse a su recital como solista, el pasado mes de julio, dijo que fue una experiencia agradable, sobre todo porque convivió con los niños mazahuas. "Estuvieron muy contentos y se divirtieron mucho en el concierto, me parece importante difundir el arte y la cultura en el país, y que esté al alcance de todas las personas. El próximo año me gustaría volverlos a invitar", comentó.

El artista de 14 años de edad comentó que a través de su fundación le gustaría hacer un concierto en Torreón para recaudar fondos a fin de comprar instrumentos y donarlos a niños y jóvenes, y adelantó que posiblemente realice un recital en el Colegio Inglés de Torreón al cual asiste.

Sergio, quien nació en Torreón, Coahuila, en 2005, ha participado en diversos concursos de los que ha resultado ganador, dijo que está buscando que le otorguen una beca para estudiar en Londres, "porque sería una gran experiencia".

Asimismo, anunció que en su agenda para 2020 contempla una presentación con la Camerata de Coahuila, el 24 de abril en Torreón y el 22 de mayo en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato.

Con la Orquesta Sinfónica Nacional es posible que se presente en septiembre u octubre para interpretar el Concierto Núm. 1 de Beethoven.

"Me ilusiona ayudar a promover el arte y la cultura, así como dar un ejemplo y mensaje positivo a los niños y jóvenes del país", apuntó Vargas Escoruela quien compartió su lema: "Sueña en grande, persigue tus sueños, inténtalo sin rendirte, porque con mucho trabajo y esfuerzo tus objetivos se pueden lograr".





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You