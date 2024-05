La Matriz, Pieza Dancística Que Transporta Al Mundo De La Física Cuántica

Get Access To Every Broadway Story



En el marco de la temporada Encuentro Movimientos transversales se presentarán las funciones del espectáculo coreográfico La Matriz, por cuenta de la agrupación Lagú Danza.

Con dirección y coreografía de Érika Méndez (del Sistema Nacional de Creadores de Arte-Sacpc), La Matriz cuenta la historia de Frida, una niña que acude con su tío a ver una obra, sin darse cuenta que a raíz de esta experiencia ambos viven realidades paralelas y también son los protagonistas de la puesta en escena.

La coreógrafa Érika Méndez explica que La Matriz es un montaje dancístico creado como una trilogía que presenta distintos acercamientos a la física cuántica, uno es un reconocimiento al trabajo del desaparecido físico mexicano Jacobo Grinberg, mientras que en los otros abordan las teorías de la Duplicidad del tiempo y del Multiverso.

La idea surgió en 2016, cuando Méndez tuvo un problema de salud y comenzó a investigar métodos de sanación a través de la física cuántica, moviendo la realidad a través del pensamiento. “Me encontré con muchos autores; seguí investigando a Jacobo Grinberg y después encontré investigaciones de Joe Dispenza y de otros autores”, relata.

Fue así como en 2016 creó la primera pieza, que fue Teorías duplicadas, en el 2018 concibió Homenaje a Jacobo Grinberg y en 2019 realizó Alina, Memoria del multiverso.

La Matriz, producción realizada con el Estímulo Fiscal Efiartes, está dirigida a todo público y se trata de una obra entretenida y entrañable que aportará al público una grata experiencia que le motivará para darse cuenta “que somos mucho más que materia, que somos energía y que somos muchas probabilidades o tenemos la capacidad de mover la realidad con nuestro pensamiento y nuestra energía”, reflexiona su directora.

“El tema central es cómo manifestamos la realidad y la física cuántica desde un punto de vista humano y místico (…) Va a haber teletransportación, hacemos que se mueva el piso, que se mueva el espectador junto con los bailarines. Hacemos muchos efectos con la música, los bailarines, la coreografía y la luz”, agrega la bailarina y coreógrafa.

El vestuario y la iluminación juegan un papel importante en la obra, al igual que la música. Cabe mencionar que su iluminador, Aurelio Palomino, obtuvo con La Matriz, el reconocimiento en la categoría de Mejor Iluminación del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2017.

La entrada a las funciones de La Matriz será libre, y éstas tendrán lugar el jueves 16 y viernes 17, a las 20:00; sábado 18, a las 19:00 y domingo 19 de mayo de 2024, a las 18:00 h.

