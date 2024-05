Estudiantes Del Taller De Electroacústica De La Escuela Superior De Música Darán A Conocer Proyectos Sonoros

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Los avances y logros de las y los estudiantes del Taller de Electroacústica, que imparte la maestra Carole Chargueron en la Escuela Superior de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se verán reflejados por medio de dos conciertos didácticos.

De acuerdo con la maestra Chargueron, después de más de cuatro años, el Taller se enfoca en la creación de obras electroacústicas de diferentes tipos, donde participan estudiantes de la Licenciatura en Composición.

“Todas las obras que se presentarán fueron creadas exprofeso para esta ocasión”, dijo. Y detalló que las y los estudiantes aprenden a conocer las herramientas tecnológicas para sus creaciones musicales, comenzando por las obras llamadas acusmáticas, es decir, aquellas que no requieren de ningún instrumento en vivo, pues se trabaja principalmente con el sonido.

También aprenden a crear piezas mixtas, con instrumentos tradicionales, como flauta, chelo, contrabajo, vibráfono, piano y otros, además de audio digital en vivo y programas de computación, explicó.

En el primer día de actividades se podrán apreciar las obras: Esferas sonoras, de Oliver Campbell; Lux Caelestis, de Fernando Martínez Cueto; Corazón delator, de Tonalli Jiménez Pérez; Sound Reggae, de Augusto Zamora; Insomnio lúcido, de Osvaldo García Merlo; Soup, de Nataly Verdejo; Música y conversación, de Alejandro Heredia; Hello Mr. Tam Tam, de Alejandro Trejo Chis; y But it's Rain, de Christian Hinojosa Galán.

Posteriormente, se interpretarán Desconfiguraciones, de Lucas Barroso Rouwet; En la cocina, de Araceli Barón; Cuivrair, de Johann González Urbán; Bicéfalo, de Feliza Ruiz; La cueva del minero muerto, de Gino Galán; ¿Dimensión?, de Jorge Loaiza; Kiri 1, de Amaury Luna; y Tenum Brai Luz, de Gerónimo Sabbott Robles.

Para el 28 de mayo se ejecutarán las piezas P(I)anos galácticos, de Isaac Partida; MTWN y Pájaros artificiales, de Alejandro Cobos Morales; Boreal, de Diego Ortiz Oliva; Recuerdos que se borran y Paralelepípedo, de Dheco Herrera Contreras; Distrito bosque de las luciérnagas (tres solos), de Ariel Padilla Villalobos; Entorno sintético y Generación espontánea, de Mateo Villar; Sin título, de Diego Ortiz Oliva; y Mikrophonie IIIb, de César Mérida.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.