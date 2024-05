Carla Rippey Comparte Con Jóvenes De La Esmeralda La Importancia De Nuevas Tecnologías En El Proceso Creativo

Enter Your Email to Unlock This Article



“Los humanos tenemos sentidos, algo que no tienen las máquinas”, consideró la artista visual Carla Rippey, quien participó en el ciclo Taller de Artista Invitado que realiza la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, recinto educativo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia).

La artista hizo un recorrido por su producción artística y ofreció un panorama del arte gráfico, desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como las prácticas afines con él: collage, apropiación, montaje, articulación o recombinación que han generado las y los creadores como parte de sus trabajos.

Habló de nuevas herramientas, como la Inteligencia Artificial, donde reflexionó: “los humanos tienen sentidos, no somos máquinas”, y precisamente esto influye en la toma de decisiones de los humanos. “El arte surge de nuestra capacidad de distinguir entre lo que nos comunica algo y lo que no”. Sobre el uso de esta herramienta para crear obras artísticas, detalló que ha creado controversia en torno a los derechos de autor, pues es una tecnología que hace uso indiscriminado de lo que se puede encontrar en Internet. Sin embargo, enfatizó que ésta no puede igualar la capacidad humana de tomar decisiones, tener la sensibilidad para elegir qué o cómo comunicar algo.

Destacó que en la actualidad las artistas contemporáneas han revalorado ciertas prácticas “caseras”, como el bordado, dentro del ámbito del arte, para hablar sobre temas como las desapariciones y la violencia. Finalmente, mencionó su quehacer desde una perspectiva femenina y dijo que la presencia de mujeres siempre ha sido menor.

Además de la clase magistral, la artista ofrecerá un taller de gráfica y prepara una exposición para el último trimestre del año, en la cual mostrará las series que ha producido desde el 2000 a la fecha.

