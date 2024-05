Los Museos Del Inbal Proporcionan Una Experiencia Educativa Consciente, Sostenible E Integradora

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Red de Museos Inbal, invitan al público a disfrutar de las actividades que forman la amplia programación para celebrar el Día Internacional de los Museos (DIM 2024), e invitan a las personas a repensar la educación e imaginar un futuro en el cual el intercambio de conocimientos sea prioritario para explorar la riqueza e importancia de estos recintos en la construcción de un mundo más equitativo.

Los recintos del Inbal celebran el Día Internacional de los Museos como un momento excepcional para recordar que los espacios museísticos tienen un papel vital en la educación y la investigación, además de propiciar el aprendizaje y la experimentación continua.

Actividades en el centro del país

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo tendrá del 13 al 25 de mayo a las 12:00 h recorridos guiados para conocer el recinto a partir de la vida de los artistas que lo habitaron, y su relación con la importancia de enseñar, investigar y aprender junto con el equipo del recinto. De igual manera, del 13 al 20 de mayo, a las 16:00 h, transmitirá cápsulas de la serie El Museo Estudio: detonador de investigaciones, en las que se podrá conocer el trabajo de investigadores, inspirado por Diego Rivera y Frida Kahlo, así como en la arquitectura del museo. Y el viernes 17 tendrá la visita guiada y el Taller de Diego Rivera, en colaboración con el Laboratorio Arte Alameda, a partir de la exposición Pedro Lasch: Entre líneas, en las que participa el equipo Mcedryfk a las 12:00 h.

El Laboratorio Arte Alameda tendrá diferentes actividades, que incluyen:

16 de mayo a las 19:00 h. Charla Pedro Lasch: Entre líneas / Between the Lines, experiencias, anécdotas y aprendizajes sobre la muestra.

17 de mayo a las 12:00 h. Recorrido Personajes, lugares y encuentros. Trayectoria de + 30 años con la participación del artista.

18 de mayo de 10:00 a 17:00 h. Talleres Entre Banderas Abstractas y LAAtionamérica dentro de la Feria de Museos.

18 de mayo a las 11:00 h. Visita guiada Circuito Alameda – Revolución por la muestra Pedro Lasch. Registro en: info.artealameda@gmail.com.

18 de mayo a las 18:00 h. Visita guiada La última y nos vamos, en compañía del artista Pedro Lasch.

El 17 de mayo, el Museo de Arte Moderno tendrá la charla Todo lo que quería saber sobre la curaduría, pero temía preguntar, a las 12:00 h. Únete a la conversación con el equipo de curaduría del MAM, en la que responderán a tus preguntas sobre su trabajo y el papel que desempeñan dentro del museo. También habrá un performance a cargo de Miguel Ángel Corona “El Reynito”, como parte de la exposición De viento y materia. Maritza López, bajo la curaduría de Katnira Bello. El sábado 18 a las 10:30 h se realizará el taller Arte para el autismo, actividad de expresión creativa dirigida a niñas, niños y jóvenes con autismo y sus acompañantes, impartida por el Equipo MAM. Finalmente, a las 13:00 h se llevará a cabo Naturalizaciones, una activación en sala de la obra homónima de Pedro Lasch en la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción.

La Galería José María Velasco, ubicada en Tepito, uno de los barrios más icónicos de la Ciudad de México, presentará el fanzine Muchedumbre, el cual reúne el ejercicio de la pinta de grafiti y la poesía con la intención de acompañar sanos y salvos a su destino a migrantes de todas partes del mundo que cruzan el territorio mexicano. Además, se llevará a cabo la ponencia Vlocke Negro y Yidu. También habrá una lectura de poesía en voz alta a cargo de Yidu y una sesión de micrófono abierto.

La presentación editorial, Un museo de fina estampa. Desafíos y prospectivas en la gestión del Museo Nacional de la Estampa, Ciudad de México, 1986-2023 es la actividad con la cual el Museo Nacional de la Estampa se integra a la celebración del DIM 2024. Esta publicación es parte de la investigación de maestría de Maribel Cabrera y se realizará el jueves 16 a las 18:30. Dentro de este recinto, también se realizarán las siguientes actividades:

18 de mayo, de 10:00 a 17:00 h, Taller de Gráfica Móvil como parte de la Feria de Museos.

25 de mayo a las 13:00 h. Visita guiada por la exposición Decir luz es decir sombra. Saúl Kaminer, con la participación del propio artista.

28 de mayo a las 18:00 h. Martes de Ópera, AC, concierto en el que participa el guitarrista Ricardo Salinas.

29 de mayo a las 18:30 h. Conversatorio Del plano al espacio, con Saúl Kaminer, artista plástico, Ery Cámara y Luis Rius Caso, curadores.

El 18 de mayo el Museo Mural Diego Rivera participará en la Feria de Museos con Taller del caos a la memoria, el cual consta de actividades mediadas. También ha organizado Sueños y recuerdos. Una cápsula del tiempo, dinámica de autorretrato y sueños para crear una cápsula del tiempo que se abrirá en 2047, en el centenario del mural. Esta actividad se realizará a las 18:30 h.

El Museo Nacional de Arte ha planeado la visita dramatizada por la exposición Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, guiada por el Grupo Teatro Itinerante. La cita es el sábado 18 a las 12:00 h. También llevará a cabo el taller Papel picado de 12:00 a 16:00 h, así como una activación de Tarot donde se juega a adivinar el futuro con un tarot creado con frases de cómics de la colección de la Comicteca Munal. Ambas actividades se realizarán con la participación de Arturo Zubieta.

Por su parte, el Museo del Palacio de Bellas Artes celebrará el DIM el sábado 18 de mayo con diversas actividades:

11:00 y 16:00 h. Visita guiada por la exposición Damián Ortega: Pico y elote.

11:30 y 15:30 h. Recorrido guiado por la muestra de Flor Garduño. Senderos de vida.



12:00 y 16:00 h. Visita Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes.

12:30 y 16:30 h. Visita guiada Murales.

13:00 h. Lectura en voz alta de fragmentos del libro Robert Smithson, en Alias: Carrito chicharronero.

En el Museo Nacional de San Carlos se realizará el Encuentro de Investigación, curaduría y mediación en la Red de Museos Inbal, el 18 de mayo a partir de las 10:00 h. Mientras que el domingo 19, de 13:00 a 15:00 h se realizará el taller Domingo de técnica: grafito, donde las personas conocerán la importancia del proceso y la experiencia con diversos materiales. El 26 de mayo, de las 13:00 a las 15:00 h, el público visitante disfrutará del taller Domingo de técnica: tinta china, que hará énfasis en la forma que Aurora Reyes y Rosario Cabrera empleaban dicha técnica dentro de su producción artística. Por último, el 31 de mayo se llevará a cabo a las 10:00 h Los secretos de una colección, en el cual las infancias reflexionarán sobre su correspondencia alrededor de los museos, invitándoles a cuestionar la relevancia e impacto de estos espacios en sus vidas.

El Museo Tamayo se suma a esta celebración con las visitas guiadas Arquitectura del Museo Tamayo, que a partir de las 12:00 h recorrerá los espacios arquitectónicos en los que se podrá conocer el contexto histórico en el que surgió el recinto, la herencia prehispánica del edificio y las referencias arquitectónicas en las que está inspirado. En la visita guiada por la exposición Las paradojas del internacionalismo (narradas por la colección del museo) parte II, a las 16:00 h, se hablará de la visión que tuvo Rufino Tamayo para formar su colección de arte internacional.

El Proyecto Siqueiros Sala de Arte Público tendrá la primera sesión de dibujo a cargo del proyecto El dibuje, que consiste en una serie de sesiones de dibujo colectivo y la exposición de los resultados en el Cubo de la Sala de Arte Público Siqueiros. La cita es el 18 de mayo de 11:00 a 14:00 h.

DIM 2024 en recintos de otros estados

El Museo de Arte de Ciudad Juárez iniciará actividades el 11 de mayo con la charla Políticas culturales, en las cuales participarán Ernesto Robles, del Museo del Valle; Mónica Félix, del Museo Interactivo La Rodadora; Brenda Rodríguez, del Centro Cultural Paso del Norte, y Natalia González, del Museo de Arte de Ciudad Juárez, quienes se darán cita en el Centro Cultural de las Fronteras a partir de las 16:00 h. El sábado 18 de mayo tendrán un recorrido y diversas actividades para personas migrantes, las cuales se realizarán en coordinación con la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez.

La Tallera realizará los días 18, 24 y 31 de mayo, a las 16:00 h, el taller Más allá de la cédula: el museo como lugar de aprendizaje, en el cual se explorarán las experiencias y estrategias educativas de los museos con ejercicios lúdicos, de atención dirigida, de revisión de procesos artísticos, así como de interpretación de objetos y obras de arte. Participa: Javier Tapia.

El sábado 18 de mayo, dentro del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), se llevará a cabo el Laboratorio de grabado, el cual busca acercar a los participantes a la técnica de grabado en relieve. Cada persona realizará un grabado en MDF, bajo la temática: Somos Naturaleza. El derecho al goce estético y a las artes”. Se realizará de 11:00 a 14:00 h.

Para más información sobre las actividades del DIM 2024, visita las redes de los recintos o inba.gob.mx/museos.

