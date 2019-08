Se presentó el volumen Musas de Tlaxcala, que destaca el trabajo de escritoras de la entidad

La noche del miércoles 28 de agosto en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes fue presentado el volumen Musas de Tlaxcala de Yazmín Zárate Hernández, sobre la producción literaria y de investigación de escritoras representativas de esa entidad del país.



Durante la actividad organizada por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura participaron Isolda Dosamantes, Efrén Minero, Porfirio Hernández y la autora, moderados por Olimpia Guevara Hernández, y dieron lectura a algunos de sus textos las escritoras Minerva Aguilar, Yesenia Cabrera, Georgina Franco, Citlalli Hernández Xochitiotzin, Angélica Minor, Ignacia Muñoz, Gloria Nahavi y Ana Edith Sánchez.



El trabajo de Zárate Hernández dio como resultado este libro que integra entrevistas con 17 creadoras: Gabriela Conde, Olimpia Guevara, Madeleine Hernández, Marisol Nava, Graciela Orozco, Yesenia Rangel, Tzuyuki Romero, Olivia Teroba y Karen Villeda, además de las anteriormente mencionadas.



El libro tuvo varias etapas de elaboración. La primera comenzó en 2014, cuando la autora realizó las primeras 13 entrevistas como parte de un proyecto de periodismo cultural. Posteriormente, entre 2015 y 2016, los textos fueron publicados en la revistaMomento, dirigida por Marisol Fernández. Durante este lapso también se llevaron a cabo sesiones fotográficas a cargo de Malena Díaz. En 2017, la autora propuso a la televisora estatal producir la serie Musas de Tlaxcala, y se grabó un capítulo de 30 minutos dedicado a cada autora. Fue hasta el presente año cuando se publicó el volumen.



"Como estudiante de letras conocía a las escritoras jóvenes y también a las ya consolidadas, quienes participaban en encuentros y presentaciones de libros. Con este acercamiento me propuse conocer cómo se generaba la literatura y el proceso creativo en el estado de Tlaxcala, las problemáticas y las novedades, los públicos para los que escriben, cómo conjugan la vida personal con el desarrollo social de la literatura, la forma en la que se maneja la perspectiva de género en la literatura y sus expectativas a futuro. Uno de los objetivos de este proyecto fue reivindicar, promover y difundir el trabajo de las mujeres en la literatura local", señaló Zárate Hernández.



En sus primeras entrevistas, la periodista cuestionó junto con sus entrevistadas si se leía o no a las mujeres. "Me atrevo a decir que un prejuicio está presente en cómo se juzga a la literatura. Siempre se encasilla a las autoras porque se dice que escriben sobre temas románticos. Sin embargo, puedo decirles que las escritoras en Tlaxcala van del tema amoroso a la cuestión social; hablan de la migración, la trata de personas, el feminicidio y la ecología. De los géneros en los que incursionan sobresale la poesía, pero también escriben narrativa, ensayo y, desde luego, está el trabajo periodístico", concluyó Yazmín Zárate.



Por su parte, Citlalli Hernández dijo: "El trabajo ha resultado ser excelente. Había otra antología de la maestra Olimpia Guevara Hernández en la que nos ha mencionado a algunas, pero la de Yazmín Zárate hace referencia a la manera en la que cada una de nosotras generó su proyecto literario, por lo cual tiene un panorama más amplio de las herramientas que hemos encontrado en el camino y proyecta nuestro trabajo. Yazmín tiene un amplio público, y nosotras, una trayectoria propia. Entonces, se conjugaron todos los elementos para que sea un libro exitoso".



Angélica Minor destacó que "esta compilación es importante porque aborda el proceso de escritura de cada una de las autoras. Conocíamos su escritura, pero no todo el contexto detrás de cada una de las mujeres".



Por último, Gloria Nahavi aseveró que el libro "nos hizo justicia a todas las mujeres que ya llevamos cierta trayectoria. Es un trabajo excelente que muestra cómo comenzamos en la poesía. Estoy muy orgullosa de Yazmín porque es una mujer muy emprendedora en la cultura y la literatura. Estar en esta compilación es un placer".





