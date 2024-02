Noches De Jazz En El Museo Tamayo Presenta En Concierto A Lucas Martínez Project

El Museo Tamayo Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentará el concierto de Lucas Martínez, artista nacido en la costa del mar Mediterráneo (Blanes, 1994).

Hace ocho años Lucas Martínez dejó el piano y la batería para encontrar su camino como saxofonista. Ha pasado la mayor parte de su vida artística investigando la complejidad del lenguaje del jazz y sus ritmos mientras tocaba y aprendía junto a familiares y amigos.

El músico de Blanes sorprendió en 2020 con su producción End of a Cycle, Fresh Sound. Actualmente es la discográfica Seed Music, dirigida por Rut Martínez, quien apuesta por él. Aunque formalmente comenzó a utilizar el nombre artístico en 2022, Lucas Martínez Project surgió en 2016, cuando Lucas estudiaba en Ámsterdam, junto a los músicos de su cuarteto: Roger Santacana (piano) Giuseppe Campisi (bajo) y Luis Naval (batería).

Según Lucas Martínez, las piezas de otra de sus producciones, Traces of Memory, buscaron revivir el momento en que las compuso. “Si un álbum de fotos propicia el recuerdo, Traces of Memory es mi propio álbum sonoro de vivencias y experiencias”.

Su interés artístico y la necesidad de seguir creciendo y aprendiendo le han llevado a vivir en diversos países y formar parte de sus escenas musicales. Su creación es un punto de encuentro entre complejidad y lirismo.

Noches de Jazz es una iniciativa que se inserta dentro de la Noche de Museos, que busca generar experiencias musicales acercando nuevos públicos interesados en el arte contemporáneo y el jazz latinoamericano. Cada mes el recinto del Inbal presenta un proyecto diferente en su auditorio y se extiende su horario para que los visitantes disfruten las exposiciones vigentes, así como la colección permanente del museo.

El Museo Tamayo Arte Contemporáneo se encuentra en Paseo de la Reforma51, esquina Gandhi, colonia Polanco, Bosque de Chapultepec. Parada del Metrobús: Gandhi.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.