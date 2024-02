Maritza López. De Viento Y Materia, Propuesta Que Reúne Fotografía Documental, Social, Retrato Y Desnudo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), presentan De viento y materia, exposición individual de Maritza López, la cual permite adentrarse en el trabajo de estudio de la fotografía de desnudo que la autora ha realizado durante más de cuatro décadas. Composiciones sumamente cuidadas y un trabajo preciso, tanto de iluminación como de laboratorio, son parte de los ingredientes que hacen posible este cuerpo de obra.

Maritza López. De viento y materia es una muestra que gira en torno a la luz y múltiples imaginarios que detonan los cuerpos como espacios de evocación poética. Donde la piel en ocasiones se convierte en un paisaje abstracto o bien los personajes nos insinúan narraciones de mundos ilusorios y realidades paralelas en los que nos vemos sumergidos con una simple mirada.

La directora del MAM, Natalia Pollak, destacó que después de clausurarse por última vez. en 2001, la Sala Manuel Álvarez Bravo fue recuperada en octubre de 2022 con la finalidad de contar permanentemente con exposiciones fotográficas de destacados artistas de la lente. “Hoy nos honra exhibir en este espacio el trabajo de Maritza López, quien cuenta con un quehacer diverso: fotografía documental, social, retrato y desnudo, son algunas de las áreas en las que se ha desempeñado.

“La selección de las 30 obras exhibidas nos permite acceder a una de las vertientes menos conocidas de la autora: el trabajo de estudio en torno a la fotografía de desnudo, que Maritza ha realizado durante más de cuatro décadas, se da cita aquí, un conjunto de piezas que giran en torno al cuerpo, la luz y los múltiples imaginarios que detona el cuerpo como espacio de evocación poética. Con esta muestra el MAM fomenta el reconocimiento de extraordinarias mujeres, sobre cuya obra ha quedado pendiente la reflexión y el diálogo a mayor profundidad”, afirmó.

Por su parte, Maritza López, agradeció que el MAM haya abierto este espacio, desde la exposición de Imaginaciones radicales que se realizó hace algunos meses, a nuevos temas con gran audacia y nuevos autores. “Toda esta travesura del desnudo masculino se inició en los setenta con la Revista Eros que en aquel momento intentaba hacer desnudo femenino, masculino y de pareja, algo que ya se había hecho en Estados Unidos por la Revista Viva. Desafortunadamente por la censura solo duramos 10 números y a mí se me quedó el virus de la fotografía de desnudo.

“Siempre traté de que mi trabajo fuera muy cuidado y era muy estricta en mis fotografías y en las técnicas de laboratorio. Tuve grandes modelos, como bailarines, coreógrafos, artistas visuales y la invitación de la curadora Katnira Bello para realizar esta exposición me emocionó, fue un gran trabajo, revisamos mucho material y agradezco al museo por la invitación y por la apertura”, afirmó.

En su momento, la curadora Katnira Bello externó su gusto por trabajar al lado de Maritza López. “Conozco su trabajo desde hace varios años y una de las vertientes, quizá menos conocida, es este recurrente interés en el desnudo de estudio, sobre todo el desnudo masculino. A mí siempre me ha parecido de sumo interés el hecho de que una mujer fotógrafa decida hacer desnudo masculino, particularmente en los años setenta con toda la censura y el tema de que si las mujeres fotógrafas querían trabajar el desnudo debería ser el propio y el de otras mujeres.

“El trabajo de Maritza es por un lado sumamente poético y, por el otro, guarda mucho cuidado, tanto en la iluminación como en el laboratorio, de tal forma que es un trabajo contracultural, pero con las reglas de la academia, es decir, es inventar una tercera vía para toda esa ruptura que se hizo en los setenta y ochenta en torno a la fotografía. Trabajamos mucho revisando distintos materiales y un detalle a resaltar es que la mayoría de los modelos son bailarines, coreógrafos, gestores, artistas de performance y teatreros con los que Maritza tiene gran complejidad”, puntualizó.

La exposición estará abierta al público del 23 de febrero al 19 de mayo de 2024. La muestra está integrada por 30 obras en plata gelatina de esta autora. El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Semblanza Maritza López

Cuenta con un quehacer diverso, fotografía documental, social, retrato y desnudo, áreas en las cuales se ha desempeñado. Ganadora en 1980 del premio en la Bienal de Fotografía, los medios impresos han sido uno de los principales foros de su trabajo: revistas como Artes de México, Tierra Adentro, Cuartoscuro, Revista de la Universidad, Proceso, Revista de Revistas, Piedra Rodante, Claudia, Siete, People en español, así como los periódicos La Jornada, El Universal y New York Times, entre otros.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.