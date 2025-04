Lleva Ensamble Cepromusic Historias Revueltas Al Pabellón Del Jardín Escénico Del CCB

Get Access To Every Broadway Story



Con el Programa V de su Temporada 2025, el Ensamble del Centro de Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llevará música y, en esta ocasión, también teatro de títeres y danza a jóvenes audiencias con el programa titulado Historias Revueltas.

El concierto presenta la obra de Silvestre Revueltas y su relación de amistad y trabajo —en los años treinta del siglo XX— con Lola Cueto, artista fundamental en la historia del teatro de títeres en México.

Con la participación del Ensamble CEPROMUSIC, bajo la dirección de su titular José Luis Castillo, y de la tradicional compañía Teatro Tinglado, dirigida por Pablo Cueto, Historias Revueltas se llevará a cabo el sábado 12 de abril a las 18 horas en el Pabellón del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque.

Además de que la entrada será libre, previamente, a las 16 horas, se llevará a cabo un ensayo general que el Ensamble CEPROMUSIC ha decidido abrir al público de manera gratuita, informó José Luis Castillo, titular de la agrupación.

El programa incluirá una selección de piezas clave de Silvestre Revueltas (1899-1940), algunas de ellas interpretadas por primera vez tras la segunda edición del catálogo razonado del compositor mexicano: Escenas infantiles, Planos, Sensemayá (versión de cámara), Este era un rey y El Renacuajo paseador.

Estas piezas no solo reflejan el talento compositivo de Revueltas, sino también su capacidad para crear música que conecta profundamente con otras ramas del arte. Por ejemplo, dijo el titular del Ensamble, en la década de 1930, Cueto y Revueltas crearon la obra El renacuajo paseador, una pieza para marionetas que se presentó por primera vez en 1940 en el Palacio de Bellas Artes y que sigue siendo un referente en la historia del teatro infantil mexicano.

En su afán de llevar la música contemporánea a todo tipo de públicos, el Ensamble CEPROMUSIC decidió retomar a Revueltas y acercar su música a las jóvenes audiencias. “Se trata de algo más que un concierto: es todo un espectáculo, con música, danza y teatro, acompañado de hermosos títeres que, en algunos casos, son recreaciones de los títeres originales. Además, recurre a una etapa muy importante de la historia del arte en México”, afirmó Castillo.

Consideró que Revueltas ha sido el mejor compositor de México, en el que coinciden un momento histórico y un refinamiento compositivo; un artista que se nutre de lo propio y utiliza la música mexicana, sublimándola, además de poseer una conciencia política muy importante.

“Silvestre Revueltas supo captar como pocos la esencia de México. Su obra no solo representa la historia de la música nacional, sino también es un reflejo de la identidad cultural del país; además, no imita, no transcribe, no copia…”, subrayó el director y compositor español.

Destacó que el programa incluye obras que se interpretan tras la segunda edición (2024) del catálogo razonado de Revueltas realizado por Roberto Kolb. Por ejemplo, la versión de El renacuajo paseador es el resultado de esa edición crítica, al igual que las demás piezas, excepto Planos, comentó el artista.

En opinión de José Luis Castillo, “asistiremos a un concierto familiar y para jóvenes, en una ocasión muy importante porque se puede escuchar a Revueltas desde diversas trincheras: desde el niño, el joven y el adulto, agregando el interés por los títeres que todos deben tener…”

“Esta es una ocasión muy particular, única, de poder apreciar un espectáculo de títeres y música que revisita un momento histórico tan importante en la historia del arte en México, y que, además, reitera la calidad y el compromiso del Ensamble CEPROMUSIC con la música y sus compositores mexicanos”.

