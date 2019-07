Las Mexicanas ESTIBALITZ RUIZ y MARCELA NAVA, Son Parte del Elenco de A CHORUS LINE 2019 en EspaÃ±a

Las grandes noticias hay que darles eco y hoy tenemos una gran noticia:

Las actrices, cantantes y bailarinas mexicanas, ESTIBALITZ RUIZ y MARCELA NAVA, fueron elegidas para participar en la nueva producción del legendario musical de Broadway, A CHORUS LINE, que se estrenará a fines de septiembre, inicios de octubre del presente año en Málaga, España.

Fue el actor malagueño Antonio Banderas, reconocido internacionalmente por su versatilidad histriónica, quien anunció a través de un video publicado ayer en el espacio de YouTube del nuevo Teatro del Soho CaixaBank, ubicado precisamente en su natal Málaga, el reparto que integrará la nueva producción (dé click al link anterior y conozca al reparto en BWW Spain) de A CHORUS LINE.

Banderas funge como promotor, impulsor y creador del nuevo Teatro del Soho CaixaBank, y adicionalmente se desempeñará como codirector de la puesta en escena de este gran clásico de Broadway de 1975, concebido, dirigido y coreografiado originalmente por Michael Bennet, con libreto de James Kirkwood y Nicholas Dante, la inigualable música de Marvin Hamlisch y las inolvidables canciones de Edward Kleban.

La producción se estrenará en Málaga, para viajar después a Madrid y Barcelona. La dirección de la producción estará a cargo de Baayork Lee, coreógrafa, directora, bailarina, actriz y dramaturga, quien además interpretó al personaje de Connie Wong, en la producción original de este musical.

Antonio Banderas también interpretará a Zach, el director y coreógrafo del nuevo musical de Broadway que se pretende montar al final de A CHORUS LINE.

ESTIBALITZ RUIZ interpretará al personaje de Diana Morales, en tanto MARCELA NAVA fungirá como swing.

Ya tendremos oportunidad de presentar el Quién es Quién en el Teatro en México de cada una, puesto que sus trayectorias son sumamente apasionantes y ejemplo de tenacidad, lucha y esfuerzo.

Lo que es un hecho, es que tanto ESTIBALITZ como MARCELA fueron parte del montaje de LA LÍNEA DEL CORO (A CHORUS LINE) 2011 en México. Ya saben lo que es, ya saben lo que implica, aunque sin duda, siempre hay nuevos retos en cada nueva versión de este fascinante montaje. ESTIBALITZ también estuvo a cargo de la dirección de escena y coreografía en la versión de este musical con ArtEstudio.

A CHORUS LINE las sigue llamando, como una gran amiga que quiere reunir a su familia y continuar con su historia.

Yo no sé si el manifiesto que los integrantes de La Línea del Coro habrá influido en toda la compañía de 2011, pero sí al menos en estas dos grandes artistas que llevarán su nombre y el de México a nuevas fronteras y a seguir construyendo "lo que haces por amor", como decía su manifiesto que ahora recordamos:

"Nuestro Manifiesto

El murmullo del público te llega a lo lejos. Casa llena. Te estiras y tus huesos rugen como un animal luchando por salir. Observas tu rostro en el espejo del camerino. ¿Sabes quién eres? La misma persona de siempre, pero mejor. Tú rostro acusa que estás viviendo, no te espantes.

Sabes que tienes por lo menos 24 horas más para seguir luchando. Sabes que ayer no te rompiste y hoy tampoco lo harás. El escenario es una arena sobre cuya superficie has librado más batallas de las que te gustaría recordar, pero sigues en pie. Al diablo con quien piense lo contrario. Esto no es un ensayo, esto es tu vida. Es verdadero y duele. La inspiración es así, algunos le llaman amor.

Cruzas la delgada línea entre bambalinas y tablas. Las luces se apagan, toma tu lugar en la línea. Respira hondo. Prepárate, el telón está a punto de levantarse. No es lo que haces por inspiración, es lo que la inspiración hace por ti.

Lo que haces por amor"

Estaremos al pendiente de ESTIBALITZ Y MARCELA.

¡Muchas felicidades y break a leg de parte de BWW Mx y de todo México!

¡Estamos muy orgullosos de ustedes!

Imagen: Perfiles FB ER, MN y A Chorus Line México)

