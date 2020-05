La Orquesta Sinfónica Nacional Interpreta Fantasía Para Dos Timbalistas De Philip Glass

Conformada por tres movimientos, Fantasía para dos timbalistas es una obra de Philip Glass compuesta hace dos décadas e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en el Palacio de Bellas Artes, la cual podrá ser disfrutada el próximo viernes 29 de mayo a las 20:00 horas en la plataforma Contigo en la distancia.

En el marco de la campaña nacional "Contigo en la distancia", la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentan el concierto en agradecimiento a las y los enfermeros, las doctoras y los médicos, así como a camilleros y personal del Sector Salud que participan día a día en la salvaguarda de las personas con COVID-19, el cual se puede apreciar en: https://youtu.be/eZHH-gz4mg0.

El percusionista estadounidense estrenó esta obra junto con el búlgaro Svetoslav Stoyanov y la American Symphony Orchestra el 19 de noviembre de 2000 en el Lincoln Center de Nueva York, bajo la dirección de Leon Botstein. La interpretación de esta obra requiere de un enorme número de timbales, entre nueve y 14, todos colocados en el foro frente a la orquesta.

Nacido en Baltimore, Maryland, Philip Glass ingresó a The University of Chicago y The Juilliard School. Aun cuando ha sido catalogado como un autor minimalista, él prefiere describir su estilo como "música de estructuras repetitivas". Ha expandido su repertorio en disciplinas como la ópera, la danza, el teatro y el cine. En mayo de 2015, la agrupación musical Los Angeles Philharmonic, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, realizó el estreno mundial de su Doble concierto para piano, escrito para Katia y Marielle Labèque.

Jonathan Haas es maestro por The Juilliard School, donde fue alumno del percusionista Saul Goodman; director del Departamento de Música de la New York University y jefe del Departamento Precolegial de Percusión en The Juilliard School.

En el Palacio de Bellas Artes, el concierto Fantasía para dos timbalistas fue dirigido por el titular de la OSN, Carlos Miguel Prieto, y contó con la participación como solistas de Julián Romero, timbalista principal de la agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y del propio Haas.

Cabe recordar que, para acompañar a la población mexicana durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría de Cultura y el INBAL cuentan con diversos contenidos en línea que permiten conocer y disfrutar el patrimonio cultural y artístico desde casa, a través de la plataforma Contigo en la distancia, a la cual se puede acceder de manera gratuita en contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Se pueden seguir las redes sociales del INBAL en Instagram (@INBAMX), Facebook (/INBAmx), y Twitter (@bellasartesinba).

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You