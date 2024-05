La Compañía Nacional De Ópera Presenta Turandot En El Centenario Luctuoso De Giacomo Puccini

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Ópera (CNO), presentan Turandot, de Giacomo Puccini, en su centenario luctuoso, con la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes y los integrantes del grupo coral Agape, los domingos 23 y 30 de junio a las 17:00 h, el martes 25 y jueves 27 de junio a las 20:00, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Turandot se presenta con la soprano canadiense Othalie Graham y la soprano Marcela Robles, alternando en el papel de Turandot, también hay alternancias en el personaje de Calaf con los tenores Héctor López Mendoza y Carlos Arturo Galván. Además, participan las sopranos Leticia de Altamirano e Hildelisa Hangis como Liú; el bajo Jesús Ibarra Garduño es Timur; Alejandro Paz Lasso, barítono, es un mandarín; el barítono Hugo Barba es Ping y los tenores Gerardo Rodríguez interpreta a Pang; José Luis Gutiérrez es Pong y Álvaro Guzmán Anzaldo como Altoum y el príncipe persa.

En representación de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez, la directora artística de la CNÓ, María Katzarava, señaló que en cada temporada se apuesta por nuevas producciones, escenografías y voces, como es el caso de la ópera Turandot.

“Si hay algo por lo que estamos apostando en esta administración es el apoyo al talento mexicano, es por ello que siempre estamos abriendo oportunidades a las nuevas voces, tantas, que han estado guardadas en el tintero o la banca porque no han tenido la oportunidad de debutar en este Palacio, como es el caso de Marcela Robles”.

Sobre el regreso a los escenarios del maestro Enrique Patrón de Rueda, dijo sentirse orgullosa y emocionada por su retorno al Palacio de Bellas Artes. “Lo tiene más que merecido, cuenta con 45 años de carrera y con esta ópera no solo celebramos a Puccini, sino también al maestro Patrón de Rueda y al tenor Carlos Arturo Galván por sus 30 años de carrera ininterrumpidos. Son tres celebraciones especiales con una ópera emblemática, monumental, coros maravillosos y una gran Orquesta, la del Teatro de Bellas Artes”.

El director de escena, Ignacio García, agradeció a la Compañía Nacional de Ópera el debutar en una obra como Turandot, que se presenta en un lugar legendario y mítico como es el Palacio de Bellas Artes. “Me siento honrado y agradecido, coincidiendo además con el centenario de la muerte de Puccini y una obra que forma parte de su legado musical, teatral y humanístico, donde lega escritas las últimas melodías con la que quiere dejar testamento de su visión del arte y de la vida, además de la presencia de una compañía con un talento excepcional en las voces y los creativos”. La soprano Marcela Robles externó su emoción por este debut en Bellas Artes, que significa un sueño convertido en realidad. “Qué mejor que con un título como Turandot, un papel muy demandante y retador que presenta a una mujer de gran poderío. Me siento identificada totalmente con ella, una mujer que tiene bastantes tintes que se han obviado, pero que al final la hacen víctima de su propio destino. Musicalmente no solo es un reto para el cantante que lo interpreta, sino que dentro del personaje hay que conocer el fondo para representarlo. Me siento lista y preparada para hacerlo”, aseguró.

En su momento, el tenor Carlos Arturo Galván dijo que la ópera Turandot es muy importante para él, ya que tuvo el honor de debutar con el papel de Calaf en 2006, en Tamaulipas, junto con María Katzarava. “Es una ópera maravillosa, con una gran música de Puccini, un compositor que desgarra y que toca las fibras más sensibles de los sentimientos humanos. En 30 años he tenido la oportunidad de cantar varias cosas, pero Puccini es maravilloso, y creo que la gente que asistirá a apreciar esta obra va a quedar satisfecha y contenta, porque es una nueva producción”.

Fallecido poco antes de cumplir 66 años, el 29 de noviembre de 1924, Giacomo Puccini dejó su ópera Turandot inconclusa. La tarea de darle cima, a partir de los esbozos dejados por el maestro, correspondió a Franco Alfano, con libreto en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, basado en la fábula homónima de Carlo Gozzi. Fue estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 25 de abril de 1926. Considerada una de las últimas grandes óperas, Turandot toma lugar en Pekín y es protagonizada por la cruel y fría princesa Turandot, quien para elegir esposo ha decidido poner a prueba a sus pretendientes para resolver tres enigmas; si fallan, la pena será la muerte. Cuando está a punto de llevarse a cabo la ejecución del príncipe de Persia aparece entre la multitud un anciano ciego. Un muchacho se acerca a ayudarle y descubre que es su padre Timur, el rey de los tártaros, acompañado de la joven Liú. Turandot se hace presente y el joven príncipe queda prendado de su belleza, decidido a presentarse ante ella, supera las pruebas. Ella parece reacia a cumplir su palabra, por lo que Calaf le dice que si ella averigua su nombre antes del alba se librará de casarse con él. Para lograr su cometido, Turandot tortura a Timur y a Liú para que confiesen el nombre del príncipe extranjero, pero Liú muere con el secreto, después de haber sido torturada.

El equipo creativo está conformado por Enrique Patrón de Rueda como director concertador e Ignacio García en la dirección de escena, Jesús Hernández en el diseño de escenografía, el diseño de iluminación es de Ángel Ancona; el diseño de vestuario, de Carlo Demichelis y Jerildy Bosch, el diseño de movimiento escénico está a cargo de Rodrigo Vázquez y el diseño de maquillaje es de Cinthia Muñoz. Jorge Alejandro Suárez es el director huésped del Coro, y Carlos Alberto Vázquez es el director del grupo coral Agape.

Las presentaciones se llevarán a cabo los domingos 23 y 30 de junio a las 17:00 h; el martes 25 y jueves 27 de junio a las 20:00 h en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en Av. Juárez s/n, Centro Histórico de la Ciudad de México. Los boletos ya están a la venta en taquilla y en Ticketmaster en el siguiente link: https://www.ticketmaster.com.mx/search?q=turandot

