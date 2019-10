Inician Talleres presenciales de otoño en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

Inician los "Talleres presenciales de otoño", actividades organizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia (CCLXV). Dirigido a todas a aquellas personas con interés por desarrollarse en la escritura a partir de los 18 años. No te pierdas esta oportunidad del último trimestre del año.

El Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia tiene la misión de fomentar el hábito de la lectura, difundir la obra de autores mexicanos e impulsar la creación literaria a través de talleres, cursos y diplomados y en este último trimestre del año, ofrece siete talleres presenciales:

Sergio Valero impartirá el Taller de poesía. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido socio fundador y miembro del consejo editorial de El Dorado Ediciones. Becario del Fondo Nacional Creadores Artísticos (FONCA) 2001-2002 y 2003-2004. Colaborador de El Búho, Ensayo, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Letras Libres, Los Universitarios, MAD, Mala Vida, (Paréntesis), Periódico de Poesía, Vuelta y Sábado. Premio Nacional de Poesía Joven de México Elías Nandino 1997. El taller se impartirá los lunes del 7 de octubre al 2 de diciembre.

El Taller de cuento estará a cargo de Mauricio Carrera. Escritor, periodista cultural, guionista y docente. Su obra incluye los géneros de cuento, ensayo y novela. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos tres de los premios literarios más importantes a nivel nacional: el Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry en 2011, por Un rayo en la oscuridad. Jack London en México; el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2015, por La vida sin más; y el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí en 2016, por Infidelidades. El taller se impartirá los lunes del 7 de octubre al 2 de diciembre.

Emiliano Pérez Cruz impartirá el Taller de crónica. Estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM. Narrador con un currículum muy amplio dentro de la literatura, el periodismo nacional y la docencia. Colaborador de Casa del Tiempo, Cultura Urbana, El Día, El Financiero, El Gallo Ilustrado, El País, El Segundo Piso, El Universal, Excélsior, Huellas, La Crónica de Hoy, La Cultura en México, La Garrapata, La Jornada, Novedades, La Orquesta, La Semana de Bellas Artes, Macrópolis, Milenio Semanal, Ovaciones, Onda Política, Reforma, Revista de la Universidad de México, Sábado, Siempre!, entre muchos otros medios. Ha publicado una vasta producción, como Tres en el ajo, Borracho no vale, Sombras en un mundo sin sol y Ya somos muchos en este zoológico. Ha sido merecedor de múltiples premios y reconocimientos. El taller se impartirá los martes del 11 de octubre al 6 de diciembre.

El taller de dramaturgia será impartido por Gabriela Ynclán, dramaturga y docente que se formó en Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Normal Superior y en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Autora de las obras teatrales Nomás que salgamos (1988) o Coreografía (estrenada con el título Cuarteto con disfraz y serpentina). El taller se impartirá los miércoles del 9 de octubre al 27 de noviembre.

Isai Moreno tutelará el Taller de Novela. Dra. en matemáticas y se licenció en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Novelista y cuentista. Ha publicado Pisot (Premio Juan Rulfo a Primera Novela 1999), Adicción y entre otras, Orange Road que obtuvo en el Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce 2016. Imparte talleres de novela y es profesora-investigadora en la carrera de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colabora en revistas literarias, suplementos y blogs culturales como Nexos, Letras Libres, La Tempestad, Lado B, Nagari Magazine, etc. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. El taller se impartirá los jueves del 10 de octubre al 28 de noviembre.

Del Taller de guion se hará cargo Enrique Rentería, que tiene estudios profesionales de Cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y de dirección de teatro en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Rentería es autor del guion de la película Todo el poder que se estrenó en el año 2000 y fue nominado al Ariel en 2003 por el texto adaptado para el largometraje Ciudades oscuras. Fue participante en el Taller de Novela de Guillermo Arriaga y también ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Cinematográficos (CCC) y la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico (ENAC). El taller se impartirá los jueves del 11 de octubre al 28 de noviembre.

Víctor Sosa, poeta, ensayista y psicoterapeuta, es el tallerista del Laboratorio de escritura autobiográfica, utilizando el método Escritura emocional expresiva creado por Sosa y basado en la externalización de los afectos a través de la escritura. Cursó el Entrenamiento intensivo de Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana y de Terapia Narrativa con la Mtra. Iris Corzo y el Advanced Techniques & Art in Therapy, con Jeffrey K. Zeig, director The Milton H. Fundation, inc. El taller se realizará los sábados del 12 de octubre al 7 de diciembre.

Los talleres se impartirán en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León 91, colonia Hipódromo Condesa y las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre. Las personas interesadas pueden llamar al 55 8647 5280 y consultar los horarios en la página de la Coordinación Nacional de Literatura-INBAL: literatura.inba.gob.mx/.





