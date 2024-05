Realizarán El Congreso La óptica De Los Estilos Musicales Postonales En El Conservatorio Nacional De Música

Get Access To Every Broadway Story



Estudiantes de la Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto, que se imparte en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), efectuarán el congreso La óptica de los estilos musicales postonales.

De acuerdo con el maestro Eduardo Antonio Mariné, coordinador del congreso, “se busca sensibilizar, tanto al público en general, como a la comunidad conservatoriana, sobre la importancia de entender el repertorio característico de siglo XX, con el deseo de incentivar mayor volumen de obras interpretadas y una eventualidad transición hacia el entendimiento y práctica de música contemporánea de siglo XXI.

“Entre los varios lenguajes y sistemas de construcción musical que hoy se conocen, la tonalidad gobernó el pensamiento durante los siglos XVIII y XIX. ¿Qué viene después de ella? ¿Cómo apreciar, entender y ejecutar las músicas de los últimos 130 años? Este congreso explorará algunos compositores más representativos de finales de siglo XIX y del XX, sus lenguajes, códigos, pensamientos y contribuciones al canon de la música occidental”, explicó.

Se realizarán cuatro sesiones, el 24 y 31 de mayo, en la Sala 4 Agustín Caballero del CNM, de 8:00 a 10:00 h y de 10:00 a 12:00. Del nacionalismo al postonalismo ruso; Identidad, música popular y virtuosismo húngaro, de Lizst a Ligeti; Neoclasicismo - El puente entre tradición y modernismo, y Segunda Escuela de Viena y serialismo, respectivamente.

Los temas se escogieron entre el acervo de temas que el maestro Mariné explora en su cátedra de Análisis Musical III, que va desde el movimiento impresionista con Ravel, Debussy o Satie, hasta las expresiones máximas del serialismo en los años cincuenta, con los representantes de la Segunda Escuela de Viena, Pierre Boulez o Karlheinz Stockhausen.

“Al ser la segunda edición del congreso se buscó contrastar con algunos de los temas ya expuestos el año pasado y además de nutrir a un rico acervo de conocimiento (así como la primera vez en la que se presenta en este contexto música de compositores como Paul Hindemith)”, señaló.

