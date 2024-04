Hagamos Música Juntos, Título Del 4to. Festival De Música Del Sector Infantil Del Conservatorio Nacional De Música

Get Access To Every Broadway Story



El Conservatorio Nacional de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará el 4to. Festival de Música del Sector Infantil, el cual contempla clases magistrales, conferencias, talleres, recitales y conciertos.

Las actividades serán del 15 al 18 de abril de las 16:00 a las 20:00 h, en diferentes instalaciones del recinto educativo, y su concierto de clausura se efectuará el 22 de abril a las 17:00. “Es un tiempo muy especial en el cual toda la comunidad del Sector Infantil aprende, disfruta y comparte el gusto de hacer música juntos y pone en práctica lo aprendido”, indicó la maestra Berenice Ruiz Calderón, quien está a cargo de la coordinación del evento.

En su mayoría el programa está enfocado hacia niñas-niños y docentes que se dedican a trabajar con ellos, el tema principal es Hagamos música juntos, porque en la mayoría de las actividades las y los estudiantes trabajarán a la par, expresó Berenice Ruiz.

“En el concierto de clausura participarán la Orquesta Sinfónica y el Coro Infantil del Conservatorio, logrando una vinculación entre las y los estudiantes de licenciatura y del Sector Infantil, lo cual enriquecerá su quehacer musical”.

Indicó que las actividades serán impartidas por docentes del Conservatorio, lo cual fomenta la unidad entre diversas academias, como la de Piano, Cuerdas frotadas, Canto, Educación musical y Sector infantil; además de las y los estudiantes de la Licenciatura en Educación Musical.

“Serán aproximadamente 60 niñas y niños de entre 7 y 11 años de edad y de la planta docente serán entre 10 y 15 maestros, además de los docentes invitados que son alrededor de 40, quienes estarán dentro de toda la gama de actividades programadas”, dijo.

“El objetivo es acercar a las niñas y a los niños a nuevas herramientas que les permitan mejorar sus habilidades musicales, poner en práctica los conocimientos adquiridos, fortalecer las tres áreas más importantes en la educación musical infantil, que son el estudiante, el docente y el padre o la madre, crear un ambiente motivador para hacer música en conjunto. Asimismo, atraer a otras instituciones y centros de iniciación musical al festival”, acotó.

