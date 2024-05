El Museo Nacional De La Estampa Participa Con Conversatorio Y Taller De Arte En El Marco Del Día Nacional Contra La Homofobia

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo viernes 24 de mayo a las 12:00 h en el Museo Nacional de la Estampa (Munae) se llevará a cabo el conversatorio ¿Cómo ser un buen aliadx?, a cargo de la psicóloga Ana Claudia Neria, y el taller de arte Gráfica Aliadx, con entrada libre para todo el público. Organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de la Estampa, las actividades se realizarán en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia que se celebra desde 1990 cada 17 de mayo a instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es en ese marco que el Museo Nacional de la Estampa llevará a cabo el conversatorio ¿Cómo ser un buen aliadx?, en el que la psicóloga y defensora de los derechos humanos Ana Claudia Neria Ortega platicará acerca de “la importancia de la información y sensibilización como herramientas fundamentales para lograr empatizar, brindar apoyo y luchar por la igualdad de derechos de la comunidad LGBTQ+”.

La especialista dice que a pesar de los avances hacia la igualdad y justicia para las personas de la comunidad LGBTQ+, aún queda mucho trabajo por hacer, pues las experiencias de prejuicio, discriminación y violencia se siguen viviendo día a día.

La charla está dirigida a todas aquellas personas que, sin necesariamente ser parte de la comunidad, tengan interés en profundizar en el tema y lograr una mayor empatía con este sector de la población. El cupo máximo para la charla es de 20 personas y pueden inscribirse a través de la dirección electrónica munae.serveducativos@inba.gob.mx.

Al final del conversatorio, los asistentes podrán participar en el taller de arte Gráfica Aliadx, en el que a través de la asesoría y guía de los expertos del Museo Nacional de la Estampa se realizarán, a través de grabado y estampa, una serie de impresiones de “etiquetas” relacionados con el tema del conversatorio y del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

La charla estará a cargo de la psicóloga Ana Claudia Neria Ortega, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pasante de la Maestría en Psicología en la residencia de Terapia Familiar y de Pareja, en la misma institución.

Activista por la defensa de los derechos humanos, Neria Ortega es facilitadora independiente, ha impartido talleres y conferencias en instituciones públicas y privadas acerca de la violencia de género, diversidad sexual, autocuidado y relaciones de buen trato, y ha colaborado con instituciones de asistencia social, atendiendo a niños, niñas y adolescentes.

En esa fecha, la Asamblea General de Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales y desde entonces se instauró el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia con la finalidad de llamar la atención de los líderes políticos, movimientos sociales, público en general y los medios de comunicación sobre la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI a nivel internacional.

A saber, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución, y otros abusos, en clara vulneración a sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.