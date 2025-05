Ex Teresa Presentará El Libro Río De Niebla. Un Devenir Del Río Jamapa, Un Acercamiento Al Último Glaciar Del País

Get Access To Every Broadway Story



Integrado por más de doscientas imágenes, un código QR para escuchar cerca de diez archivos sonoros, así como textos que van de lo científico y filosófico a lo poético y artístico, el libro Río de niebla. Un devenir del río Jamapa, de la artista Tania Ximena, invita a reflexionar en torno al último glaciar que sobrevive en México. La obra será presentada el jueves 8 de mayo, a las 19 horas, en Ex Teresa Arte Actual.

Este libro no sólo integra material de la exposición Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre, que se presentó entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), sino que reúne los casi diez años de investigación artística que Tania Ximena ha dedicado al glaciar Jamapa, ubicado en el Pico de Orizaba o Citlaltépetl.

“Cuando inicié el proyecto, me impresionaba que muchas personas no supieran que todavía tenemos un glaciar vivo, y creo que la exposición y, ahora, el libro, son una invitación para acercarnos a estos gigantes que desaparecerán muy pronto, porque tienen algo que decirnos, no sólo desde el punto de vista poético sino tangible”.

Tania Ximena explicó que la desaparición de un glaciar transforma profundamente el entorno: comienzan los derrumbes, se pierde una fuente de agua dulce, y las comunidades modifican su relación con estas entidades naturales.

“Algo que quisiera transmitir es que no se trata de una denuncia, sino es una forma sensible de acercarse a la desaparición inminente del glaciar, desde la búsqueda de su voz, es decir, la recuperación de sus sonidos, como el goteo y burbujeo del agua al caer durante el deshielo, el sonido del viento en ese clima extremo”.

Añadió que esta nueva pieza del proyecto es, al mismo tiempo, un registro de la existencia del glaciar, “no sólo desde los datos duros y científicos, sino desde una experiencia social, artística, sonora, en imágenes, sensible, porque el arte nos permite expandir la experiencia de un hecho natural que ya no se tendrá.

“Pero también es una forma de transmitir cómo percibimos estas entidades como humanos. En el caso del río Jamapa, cuya trayectoria inicia en el glaciar y finaliza en el océano, pasa por zonas afromestizas, donde tiene una personificación y mantiene una relación identitaria”.

Así como la exposición reunió tres videoinstalaciones y fue acompañada por intervenciones multidisciplinarias, la publicación convoca diversas voces para reflexionar sobre este fenómeno. Entre ellas, destaca el texto de Michel Blancsubé, quien profundiza en el proyecto y en la exposición en Ex Teresa, sin perder de vista a las personas de las comunidades implicadas.

También participa Guillermo Ontiveros, glaciólogo con quien Tania Ximena ha colaborado durante el proyecto, y con quien ha recorrido el glaciar para comprender su transformación. Su texto reflexiona sobre la impermanencia y sobre el sentido existencial que encierra el hecho de que a los glaciares se les haya llamado “nieves permanentes” cuando ya no lo son.

Asimismo, Alejandro Ruiz aborda la relación cultural e identitaria entre el río Jamapa y las comunidades; la artista Lisa Blackmore traza un puente entre las concepciones míticas que vinculan a comunidades y ríos en diversas zonas de Latinoamérica; y Carlos Santiago profundiza, desde lo mítico, en la existencia del glaciar.

La publicación incluye además parte del material que formará parte del largometraje que se publicará a finales de este año, así como los materiales sonoros realizados en colaboración con el artista Carlos Edelmiro.

Como parte de la presentación, se llevará a cabo una lectura performática, acompañada por intervenciones sonoras en vivo para “escuchar al glaciar”, así como una charla abierta para profundizar en torno a este fenómeno.

