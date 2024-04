Ex Teresa Arte Actual Abre Todos Nuestros átomos Dan Cuerpo A Miles De Vidas Antes Que La Nuestra

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de Ex Teresa Arte Actual, presenta la exposición: Todos nuestros átomos dan cuerpo a miles de vidas antes que la nuestra, del artista transdisciplinario Guillermo Galindo, bajo la curaduría de Carlos Prieto.

Esta muestra es la primera exposición individual en México que reúne el trabajo de más de tres décadas de Guillermo Galindo, artista visual, compositor y performancero nacido en la Ciudad de México en 1960, la cual está compuesta por más de 50 piezas y objetos que exploran los éxodos de poblaciones y los flujos migratorios, cuya escala incalculable reconfigura los territorios y paisajes del mundo contemporáneo.

El recinto de la Red de Museos del Inbal presenta partituras expandidas, esculturas, composiciones sonoras, proyecciones, ensamblajes y piezas textiles, así como despliega los métodos de trabajo, conceptos y temas primordiales que Galindo ha desarrollado alrededor de las ideas de disolución de fronteras y de traducción e intermediación entre culturas, identidades, lenguajes, tecnologías y dominios de la sensibilidad.

Desde su propia condición de migrante, Galindo explora la manera en que su práctica artística altera las fronteras entre disciplinas artísticas y medios de producción para conformar su propia poética, la cual resignifica los objetos como entidades portadoras de vidas pasadas y potenciales futuros.

La curaduría, a cargo de Carlos Prieto, muestra un panorama integral de las ideas y el pensamiento artístico de Galindo a través de un vasto corpus de obra creadas por este artista autodenominado (post) mexicano, a raíz de su establecimiento en 1990 en Estados Unidos, cuando dejó México para realizar estudios de composición musical en California. Estados Unidos. Galindo es reconocido por su multifacético trabajo y sus colaboraciones con Kronos Quartet y el artista del performance Guillermo Gómez Peña, entre otros.

La obra está presente en tres núcleos: El primero, Éxodo, emanación y reliquia, explora las huellas sonoras que deja la población migrante a través de una arqueología de objetos recuperados por el artista provenientes de zonas de crisis humanitaria, como los campos de refugiados en Grecia, Alemania o los distintos puntos de cruce en la frontera que se extiende entre Estados Unidos y México.

El segundo grupo gira en torno a la idea de la Desintegración del paisaje y comprende cerca de 50 partituras gráficas en distintos soportes y sustratos, incluidos textiles auténticos que Galindo ha recogido en refugios, desiertos o en áreas de salvamento y de ayuda para migrantes.

El último núcleo, Ruido negro, recorre los caminos de su indagación sobre la migración de las formas vivientes en su curso impredecible e híbrido. Este grupo de trabajos es una ramificación de las exposiciones Sonic Biogenesis (Berkley, 2020) y Sonic Botany (Boston, 2021), a partir de la muestra Visual Voyages: Images of Latin American Nature from Columbus to Darwin, comisionada por la Getty's Pacific Standard Time Biennale y serán mostradas en una configuración muy diferente a la que originalmente tuvieron.

La exposición también presta atención especial al sonido con la composición electroacústica titulada Sonic Borders (2016) de 260 minutos de duración, creada a partir de instrumentos musicales fabricados con vestigios y artefactos hallados en zonas de frontera.

Complementa la muestra una sala dedicada a documentación inextenso con reproducciones facsimilares y videografías de obras paradigmáticas del artista, como la pionera y seminal Ome Acatl de 1994, en la que tradujo el calendario azteca (Tonalpohualli) a una partitura sinfónica, y cuyo procedimiento de traducción concentra algunos de los elementos centrales de su estética.

Como vía de comprensión de nuestra realidad, Todos nuestros átomos dan cuerpo a miles de vidas antes que la nuestra busca extender las narrativas artísticas de Galindo hacia temáticas que permitan generar diálogos y paralelismos entre las migraciones históricas, las diásporas contemporáneas del Continente Americano del resto del mundo y, por supuesto, de nuestro país.

La muestra contará con un programa público que incluye el estreno en México de la versión para mariachi de la obra de John Cage, Variaciones II, así como otras activaciones sonoras y charlas con el artista.

La exposición podrá ser visitada por el público a partir del 26 de abril de 2024 hasta el 21 de julio en un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h, con entrada libre.

