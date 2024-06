Aprendices Del Movimiento, Temporada De Prácticas Escénicas De La Escuela Nacional De Danza Nellie Y Gloria Campobello

Enter Your Email to Unlock This Article



La Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello (Endngc), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará su temporada de prácticas escénicas del 3 al 7 de junio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

En esta temporada, llamada Aprendices del movimiento ­–por la Coordinación Nacional de Danza–, las funciones se distribuirán de la siguiente manera: Danza Contemporánea, lunes 17:00 y 19:00 h y viernes a las 17:00; Danza Española, martes 17:00 y 19:00 h y jueves 19:00; Danza Folclórica, miércoles 17:00 y 19:00 y jueves 17:00. Cerrando la temporada con la función de los estudiantes del 8.o semestre de las tres orientaciones dancísticas el viernes a las 19:00 h.

En la orientación de Danza Contemporánea se presentarán coreografías de Óscar Ruvalcaba, Lidya Romero, Leticia Alvarado y Miles Kearley; se observarán temas que en lo diario llaman la atención y cómo a través del cuerpo se generan imágenes y escenas que dan vida a cada una de estas cotidianidades.

En Danza Española se presentarán coreografías en las cuales se aprecian tres vertientes: el Folclor español, la Danza estilizada y la Danza flamenca. El público asistente se deleitará de la armonía del zapateado y de las castañuelas, del abanico, mantón y bata de cola. Los responsables de estos montajes son: Karime Ruiz, Deniss Gutiérrez, Ana Pruneda, Olinka Trueba, Omar Yáñez y Mariana Landa.

Para Danza Folclórica se presentarán coreografías de Luis Fernando Herrera, Carmen Ochoa, Julio Bautista y Jessica Lezama, en conjunto con Martín Estrada, quienes a partir de su sensibilidad y discurso coreográfico llevan en un recorrido por algunos estados de la República mexicana, pasando por Coahuila, Jalisco, Sonora y la huasteca de Tamaulipas y Veracruz

Las actividades de su temporada de prácticas escénicas serán de acceso libre al público interesado.

El Teatro de la Danza Guillermina Bravo se encuentra en el Centro Cultural del Bosque, Avenida Reforma y Campo Marte, colonia Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Estaciones del Metro y Metrobús Auditorio.

