La Esmeralda Prepara La Exposición MUDIS 3 Años Y El Coloquio Afectos Y Disidencias Cuir

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (Enpeg) La Esmeralda, inaugurarán, el 6 de junio, a las 18:00 h, en la Plaza Legorreta del Centro Nacional de las Artes, la exposición MUDIS 3 AÑOS, y el 13 de junio, de 10:00 a 18:00 h, en el Aula Magna José Vasconcelos, el Coloquio Afectos y disidencias cuir.

Benjamín Martínez Castañeda, docente de la Enpeg, presentará el proyecto MUDIS 3 AÑOS (en el marco del aniversario del Museo Digital de la Insurrección Sexual) y el Coloquio de Afectos y disidencias cuir, junto con artistas e investigadores de las artes.

En las actividades (de entrada libre a mayores de 18 años) se sumará una exhibición de arte y mesas de diálogo sobre: Museologías LGBTIQ+ en América Latina y la presentación del libro Manifiestxs Cuir, a cargo del Liz Misterio, Unx Pardo, Alex XAB y Benjamín Martínez. Además de la presentación de videos: Anormal itinerante y Facilita: Anormal, del Festival Internacional de Postpornografía, Feminismos y Sexualidades disidentes.

Las piezas de la muestra exploran las diversas formas de las masculinidades, los materialismos de los afectos, las posibilidades y potencias de los cuerpos, así como el deseo y las pulsiones eróticas; obras de Txrnme_on, Ignacio Aramburu, Joan Arroyo, Héctor Barbachano, Arcoíris Bling Bling, Guadalupe Dorantes, Sofía Gómez, Ana Brenda González, Aán Mayvál, Daniel Pasten, Gerardo Rivera y Josh Rodríguez.

MUDIS 3 AÑOS permanecerá hasta el 14 de julio, de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 h en la Plaza Legorreta del Cenart. Entrada libre, mayores de18 años. Calzada de Tlalpan esquina Río Churubusco, colonia Country Club.

