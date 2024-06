La Compañía Nacional De Teatro Del Inbal Realizará Residencia De Verano En El Teatro Del Bosque Julio Castillo

Get Access To Every Broadway Story



La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en conjunto con la Coordinación Nacional de Teatro, llevará a cabo su primera Residencia de verano en el Centro Cultural del Bosque (CCB), recinto en el cual, a partir del jueves 6 de junio y hasta el sábado 20 de julio, en el Teatro del Bosque Julio Castillo se presentarán únicamente puestas en escena a cargo de la CNT.

Hotel Nirvana, de Juan Villoro, bajo la dirección de Antonio Castro, tendrá temporada del 6 al 23 de junio, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 19:00 h, y domingos a las 18:00. En esta obra, el autor crea una especie de “última cena psicodélica” ligeramente basada en las vivencias de Timothy Leary durante su estancia en México, poniendo en tela de juicio la posición de nuestro país ante las drogas psicodélicas durante los años sesenta.

El montaje presenta a 11 personas que se reúnen en un hotel ubicado en Zihuatanejo, Guerrero, al cual Tom –líder espiritual del grupo– rebautiza como Hotel Nirvana; sitio donde experimentan con una droga llamada logos, la cual afecta la región del cerebro destinada al lenguaje.

El reparto está conformado por las y los integrantes del elenco estable de la CNT: el actor de número Arturo Beristain, Fernando Bueno, Armando Comonfort, Miguel Cooper, Jorge León, Irene Repeto, Antonio Rojas, Marissa Saavedra, Amanda Schmelz, Fernando Sakanassi y Mariana Villaseñor. Por su parte, Y fuimos héroes –de Maribel Carrasco, con dirección de Luis Rivera– es una obra parte del Programa para Jóvenes Audiencias de la CNT, cuyo objetivo es acercar nuevas puestas en escena ofrecidas por la Compañía a públicos infantiles. Con la participación de los actores de número del elenco estable de la Compañía, Óscar Narváez y Luis Rábago, Y fuimos héroes es una historia que, en palabras de Maribel Carrasco, “provoca la fuerza de la palabra, la imaginación y, sobre todo, evoca de manera profunda la relación entre la infancia y la edad madura”. Contará con temporada del 9 de junio al 14 de julio, sábados y domingos a las 12 h.

A partir del 29 de junio y hasta el 20 de julio, se estará presentando Los empeños de una casa, versión y dirección de Aurora Cano. Se trata de la primera comedia escrita por Sor Juana Inés de la Cruz. Estrenada en el siglo XVII durante las celebraciones por el nacimiento del primogénito de los virreyes de la Nueva España, aborda una serie de enredos amorosos que sirven de pretextos para que la autora diserte sobre la frágil naturaleza humana. Esta versión propone, además, un escenario meta-teatral en el que se verá enredada a la Décima Musa –incluso más que a sus personajes– en el proceso de concebir dicha obra. Se trata, entonces, de una comedia de capa y espada dentro de otra comedia… un poco más negra. Tendrá funciones los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 19 h, y domingos 18 h.

El montaje cuenta la participación del elenco estable de la CNT: el actor de número Óscar Narváez, acompañado por Érika de la Llave, Marco Antonio García, Zabdi Blanco, Fernando Bueno, Nicté del Carmen, Mireya González, Jorge León, Federico Lozano, Irene Repeto, Adriana Reséndiz, Shadé Ríos, Fernando Sakanassi y Mariana Villaseñor; así como de los tres músicos residentes de la CNT: Carlos Matus, Yurief Nieves y Edwin Tovar.

Finalmente, el 20 de julio –también como parte del Programa para Jóvenes Audiencias de la Compañía– tendrá lugar la presentación especial de la obra de Enrique Olmos, El AntiPalomas, dirigida por Daniela Arroio. La Residencia de verano de la CNT tendrá como sede el Teatro del Bosque, Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte, Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

La entrada general tiene costo de $150. La entrada para obras infantiles tiene costo de $80.

