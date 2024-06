Presenta El Inbal La Obra Juan Y Julia Nunca Supieron Cómo, En El Marco De Habitando A Strindberg

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), como parte de su programa Habitando a Strindberg, llevó a cabo el jueves 30 de mayo, en la Sala Héctor Mendoza el estreno de la obra Juan y Julia nunca supieron cómo, de Juan Carlos Franco, a partir del trabajo original de August Strindberg, La señorita Julia.

Dirigida por Daniel Giménez Cacho, y con la participación de los integrantes del elenco estable Cecilia Ramírez Romo (Julia), Alan Uribe Villarruel (Juan) y Nara Pech (Cristina), la puesta en escena explora temas presentes en la obra clásica de Strindberg, a 175 años del nacimiento del autor.

La señorita Julia (1888) es una obra teatral naturalista del escritor y dramaturgo sueco. Como parte del programa Habitando a… de la CNT, la puesta en escena Juan y Julia nunca supieron cómo explora, a partir de debates contemporáneos y con una visión cercana al contexto mexicano, los temas presentes en el trabajo original del autor, como lo son la lucha de clases, el sexismo y las dinámicas de poder, resignificándolos para audiencias en 2024.

El proyecto de la obra surgió hace seis años, por iniciativa de Alan Uribe, cuyo interés por revisitar estos temas tan vigentes lo llevó a concebir un proceso de laboratorio en el que (junto a Juan Carlos Franco, dramaturgista; sus compañeras de elenco Cecilia Ramírez Romo y Nara Pech; y el director de la puesta en escena, Daniel Giménez Cacho), se dialogó y debatió sobre cómo mantener el espíritu naturalista de la obra, haciéndolo a su vez cercano a la sensibilidad teatral e inquietudes políticas de nuestra sociedad actual.

El equipo expresa que el objetivo de la obra no es llegar a respuestas o soluciones contundentes a temas tan complejos como el machismo, el clasismo o los conflictos de poder. “La vida es mucho más compleja que un panfleto”, expresa Nara Pech. “Estamos tomando el riesgo de hablar desde un lugar que quizá en su falta de claridad pueda ser todo lo fascinante para un espectador. Entonces, siento que la perspectiva de laboratorio va a acompañar todo el proceso, incluidas las funciones”.

Juan y Julia nunca supieron cómo cuenta con diseño de iluminación de Patricia Gutiérrez Arriaga, diseño de vestuario de Libertad Mardel y Valeria Paulino, y diseño sonoro de Rodrigo Espinosa Lozano. La concepción del espacio escénico es de Daniel Giménez Cacho, con Anabel Altamirano como asesora en utilería, Christian Martín en la asistencia de dirección y Ondina Gutiérrez como productora residente.

Funciones con horarios de jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00, hasta el 23 de junio de 2024, en la Sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro, calle Francisco Sosa 159, colonia Del Carmen, Coyoacán. El montaje tiene una duración de 120 minutos y es apto para mayores de 18 años. Entrada libre con previa reservación al correo: publicos.cnteatro@inba.gob.mx

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.