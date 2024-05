La Final Del XLI Concurso Nacional De Canto Carlo Morelli Se Realizará Este Sábado En El Palacio De Bellas Artes

Enter Your Email to Unlock This Article



La edición número 41 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli está en la recta final. El sábado 1 de junio a las 18:00 h, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, se llevará a cabo el concurso de finalistas, en el cual nueve participantes se disputarán el primer lugar del certamen que año con año organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Ópera y de la Asociación Carlo Morelli, AC.

Un total de 180 cantantes se inscribieron para participar en la XLI edición del concurso, cuya preselección inició el 27 de mayo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. “Entre ellos se observó una variedad interesante: mientras algunos ya tienen una carrera profesional, la mayoría son estudiantes. Se destacó la presencia de jóvenes de Guanajuato y Sinaloa, aunque en general estaban representados casi todos los estados del país. La edad de los concursantes es de entre los 19 y los 33 años y predominaron las sopranos y los tenores, pero también participaron mezzosopranos, contraltos, barítonos, bajos y contratenores", comentó Francisco Méndez Padilla, director general de la Asociación Carlo Morelli, AC.

“La posibilidad de tener un escaparate donde mostrar su talento, ser escuchados por personalidades relevantes dentro de la música y obtener un premio económico son los estímulos que ofrece el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli a quienes participan. Equipararse a los grandes nombres que han ganado el concurso y han hecho brillantes carreras, como Ramón Vargas, Javier Camarena, Rolando Villazón y María Katzarava, entre otros, es un gran aliciente. De ahí la gran afluencia de participantes”, dijo el musicólogo y director de este concurso.

En la semifinal, celebrada el pasado 29 de mayo se seleccionaron nueve cantantes. Estos talentosos artistas tendrán la oportunidad de participar en el concierto de finalistas, donde serán acompañados al piano por Sergio Vázquez y Andrés Sarre. Los finalistas, en orden alfabético, son: Javier Esau Álvarez Rodríguez, barítono, 21 años, de Durango; Rosa María Dávila Rivera, soprano, 29 años, de Sonora; Pilar Romero Delgadillo, soprano, 22 años, de la Ciudad de México; Alejandro Hernández Pacheco, tenor, 25 años, de Sinaloa; Eduardo Martínez Flores, barítono, 21 años, proveniente de Baja California Sur; Diana Jael Mata Peza, soprano, 30 años, del Estado de México; Jacqueline del Rocío Medina Pérez, soprano, 26 años, de San Luis Potosí; Carlos Fernando Reynoso Jurado, barítono, 27 años, también de la Ciudad de México y Raúl Morales Velazco, bajo, 29 años, de Veracruz.

“Estamos satisfechos de que con más de 40 años de existencia, el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli es la plataforma ideal y el escaparate de mayor relevancia a nivel nacional para que las jóvenes voces mexicanas muestren su talento”, afirmó el especialista en supertitulaje de ópera en México.

Cristina Gallardo-Domâs, soprano; Isabel Costes, directora de orquesta; José Octavio Sosa, investigador musical; Sergio Vela, musicólogo y director de escena y José Velasco, agente artístico, serán los jueces que emitirán el fallo final.

En una ceremonia posterior, los finalistas serán galardonados con un diploma de participación, mientras que los ganadores recibirán un diploma de honor que detallará su posición destacada. Además, se hará entrega de los premios correspondientes a quienes demostraron su excelencia y se hicieron merecedores de ellos.

El certamen lleva el nombre del barítono italiano que fue piedra angular en la vida operística de México por más de tres décadas. Con una gran trayectoria en teatros de Europa y Estados Unidos, Carlo Morelli llegó a México en 1938 para interpretar el papel titular en Rigoletto, de Giuseppe Verdi. A partir de entonces permaneció en nuestro país hasta su deceso en 1970.

A 44 años de su creación, el concurso ha logrado permanecer como una sólida institución de la vida operística de México, e impulsar a gran número de nuevos talentos. En este sentido, la labor del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli le ha valido el reconocimiento de diversas instituciones públicas y privadas, como el Diploma de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música (1987), la Placa Conmemorativa del XXV Aniversario otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (2005), la Medalla Mozart concedida por la Embajada de Austria en México (2006) y la Medalla de Plata de Bellas Artes por 25 años de actividad en favor del arte lírico de México.

Tras sufrir la lamentable pérdida de su presidenta y fundadora, la Mtra. Gilda Morelli, en agosto de 2008, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en coordinación con la Asociación Carlo Morelli, continúa asumiendo su legado con el mismo compromiso de seguir coadyuvando a descubrir el inagotable caudal de bellas voces en las que tanto abunda nuestro país, y persevera en su esfuerzo por cosechar tan espléndidos frutos.

