La Compañía Vaca 35 Presenta Su Décimo Sexta Producción: De Cómo A Nadie Le Importa El Teatro

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Este trabajo escénico, más que una simple producción teatral, es una reflexión profunda sobre la condición precaria del arte teatral y la desesperada búsqueda de conexión en un mundo que se desintegra día a día.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y la compañía Vaca 35, presentan De cómo a nadie le importa el teatro. Una creación colectiva con textos de Ángel Hernández, Diego Cristian Saldaña y Damián Cervantes, bajo la dirección del mismo Cervantes.

Esta producción ofrecerá temporada del 6 al 30 de junio, jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 h, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.

Este montaje se desarrolla entre telones y fantasmas: En un teatro suspendido entre la vida y la muerte, aparecen fantasmas envueltos en sábanas blancas que llevan 120 años esperando al espectador. Se presentan de nuevo en el escenario del que nunca se han ido, el que les tiene atrapados. Fantasmas de viejas glorias teatrales que buscan desesperadamente conectar con un mundo que los ha olvidado, enfrentando así la triste realidad de su existencia.

Entre ensayos fallidos y recuerdos borrosos, exploran la profundidad del amor perdido, la inevitabilidad de la pérdida y la persistente esperanza de encontrar su lugar en la memoria colectiva del teatro.

Al respecto, el director de escena, Damián Cervantes, platicó en entrevista acerca de su intención con este proyecto: “Nos enfrentamos a una realidad desoladora: un mundo que olvida el valor del contacto humano, donde el teatro lucha por sobrevivir en medio de la indiferencia y el abandono. Sin embargo, es un logro extraordinario poder llevar esta temporada al prestigioso Teatro Orientación, y consideramos un privilegio tener la oportunidad de buscar a los espectadores una vez más, incluso si son tan esquivos como los fantasmas que habitan estas venerables paredes”.

“Así, la invitación a este viaje emocional, donde la poesía, el olvido y el drama se entrelazan, es un intento desgarrador por encontrar sentido en la eternidad. Nuestra intención es que el público que asista se deje llevar por lo fascinante del teatro y descubran cómo, a pesar de todo, el arte sigue siendo un faro en un mundo cada vez más oscuro”, finalizó Cervantes.

El elenco De cómo a nadie le importa el teatro está integrado por Carmen Zavaleta, Damián Cervantes, Elizabeth Glass, Estefania Martinez, Gonzalo Herrerías, José Rafael Flores, Mariana Montenegro, Mari Carmen Ruiz, Sandra Rosales y Umberto Morales.

El diseño de iluminación y espacio escénico es de Gabriel Pascal, la producción ejecutiva estuvo a cargo de Rafael Flores y Fanny Delgado, el movimiento escénico y coreografía de Sara Montero y el diseño musical de Marco Paul Silva Ruiz.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.