Estudiantes Del ENAT Escenifican Un Dios Salvaje, De Yasmina Reza, En El Teatro El Granero Xavier Rojas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentan en el Teatro El Granero Xavier Rojas la obra Un dios salvaje, de Yasmina Reza, bajo la dirección de Bruno Bert.







El montaje trata de una sátira corrosiva sobre las relaciones entre las parejas modernas, presentada por cuatro egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT): Sacnite Rodríguez, Uriel León, Andrea Cedeño y Miguel Ángel Pérez.







Todo comienza con un altercado entre los dos hijos varones de ambas parejas. Por un lado, se representa a la familia de clase media alta que a la menor oportunidad saca a relucir sus gustos extravagantes y sin sentido y, por el otro, aparece una familia joven, como la otra, pero con ideas más acordes con los cambios actuales, aunque no por eso menos frívolos.







De un asunto, en apariencia menor, sale a la luz la personalidad enmascarada de cada uno de los protagonistas: una mujer de clase media ilustrada que trata de abandonar su ambiente mediocre; un joven que ya mayor sigue siendo dominado por su madre; un abogado que no tiene escrúpulos y posiblemente se haya casado por conveniencia, y una mujer algo madura que trata de salvar su matrimonio, aunque el amor no exista con su esposo.







La puesta en escena muestra que en las sociedades modernas en lo que uno puede estar de acuerdo es casi en todo, excepto en las relaciones interiores que existen en los matrimonios de la actualidad. En miles de años de civilización nada ha cambiado ni mejorado en este sentido.







Un dios salvaje tiene una duración de aproximadamente 79 minutos. Las funciones son: lunes, martes, jueves y viernes a las 20:00 horas; sábado a las 19:00, y domingo a las 18:00 horas.







La obra de la dramaturga francesa se ha presentado, desde hace tres lustros en varias partes del mundo con gran éxito, debido a su ligereza, incluso hay una versión cinematográfica de 2011.