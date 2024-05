Estudiantes De La Escuela Superior De Música Participan En Clases Magistrales Con Docentes De La Universidad De Texas Tech

Get Access To Every Broadway Story



El 15 y 16 de mayo se realizaron, en distintas escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), así como del Centro Nacional de las Artes (Cenart), clases magistrales a cargo de maestros de la Universidad de Texas Tech, con motivo de su gira por México y la presentación de un concierto de su Orquesta Sinfónica.

En dichas actividades participaron estudiantes de la Escuela Superior de Música (ESM), comenzando a las 11:00 h, en el Salón 215 de la ESM, con la clase de Percusiones a cargo de Lisa Rogers; y a las 15:00 inició el ensayo general a cargo del director Lanfranco Marcelletti Jr., para la presentación del concierto de clausura con los integrantes de la Orquesta Sinfónica, estudiantes de percusiones y el destacado cuarteto de cuerdas Meraki.

A las 17:00 h continuaron las actividades de las clases magistrales de Dirección coral con Alan Zabriskie, en el Teatro Flores Canelo; Violín con John Gilbert en la Sala 222 de la ESM; Canto operístico con Gregory Brookes, en el salón 3 de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT); Trompeta con Andrew Stetson en el salón 7 de la ENAT; Contrabajo con Mark Morton, en el salón 106 de la ESM; Flauta transversa y mapeo corporal con Spencer Harman, en el SUM del Cenidim, y en este mismo espacio, el 16 de mayo a las 13:30 h, cerraron las actividades con Jazz a cargo de Kevin Whalen,

El concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad arrancó a las 19:00 h del 16 de mayo con un lleno total. La transmisión se llevó a cabo a través de las plataformas del Cenart:

facebook.com/share/v/synxN3MGdoPH1XAG/mibextid=WC7FNe

facebook.com/share/p/qfSCig7qoqi6RTdk/?mibextid=WC7FNe

