En Impropia, el Ensamble de Cepromusic crearÃ¡ piezas musicales al momento de su ejecuciÃ³n

El Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llevará a cabo el programa Impropia, en el que ofrecerá sesión de improvisación basada en obras de escritura libre que permiten diferentes tipos de libertades a los intérpretes de la agrupación, la presentación tendrá lugar el sábado 18 de mayo, a las 17:00, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con un programa integrado por las obras Cobra de John Zorn, Out of the Dark de Pauline Oliveros y Aus den Sieben Tagen de Karlheinz Stockhausen.

El programa Impropia del Cepromusic se enfoca en la práctica musical improvisatoria. En ediciones anteriores ha contado con talleres a cargo de exponentes como David Dove y Chris Cogburn, músicos y compositores estadounidenses con amplia trayectoria en la enseñanza y divulgación de la música contemporánea e improvisación musical.

En la presente edición, el programa estará conformado por obras de escritura que dan diversas libertades a los ejecutantes, motivo por el que "Impropia es uno de los principales objetivos del Cepromusic, pues al ser un centro de producción musical representa el núcleo de su actividad, es decir, la experimentación dentro de la música contemporánea", comentó en entrevista el contrabajista Juan José García, integrante del ensamble.

El también artista residente del Ensamble Liminar explicó que, dentro del programa de esta edición, se presentarán tres obras clave de lo que John Zorn llamó composiciones juegos. "Su obra titulada Cobra es un trabajo compuesto como un juego de mesa en el que no hay música escrita".

Y agregó: "Es un sistema muy detallado de reglas en el que no hay eventos preconcebidos, sino que todo se inventa en el momento, sin que eso signifique que no sabemos lo que hacemos, porque todo tiene normas específicas que no se pueden romper".

"La libertad que los compositores dan en sus obras se encuentra en las notas y ritmos que el intérprete elige al momento de improvisar, como es el caso de la pieza Out of the Dark de la compositora estadounidense Pauline Oliveros", afirmó el contrabajista, quien se ha presentado como improvisador en diversos festivales y recintos dedicados al arte y la música nueva.

Los retos que hay que enfrentar en obras abiertas a la improvisación son distintos -dijo-, quizá el más complejo para los exponentes experimentados y educados en la tradición occidental es contenerse de hacer la música que todos conocemos, porque tenemos que expresarnos de una manera intuitiva, más allá de la forma intelectual que pueden alcanzar las composiciones contemporáneas.

"Todo el tiempo trabajamos con distintas intelectualidades u obras que dependen de la escuela del compositor, nacionalidad y género", expresó Juan José García, colaborador de importantes artistas, como David Dove, Low Frequency y Radu Malfatti, entre otros.

Posteriormente agregó que al llegar a este tipo de música "tenemos que hacer totalmente lo opuesto a lo que hemos aprendido en nuestras carreras para realmente expresarnos profesionalmente a través de las instrucciones que nos proponen nuestros compositores, pero en la mayoría de los casos no nos indican qué notas tocar.

"Aquí seguiremos reglas, como en el caso de Aus den Sieben Tagen, una obra que el compositor Stockhausen realizó en siete días y que definió como música intuitiva. En algunos casos los interpretes proponen sus propias reglas, pero en este programa no podemos recurrir a nuestro bagaje académico y de experiencia, debemos dejarnos llevar por las instrucciones simples, con reglas individuales y grupales", concluyó.





