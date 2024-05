El órgano Y La Marimba Se Funden En Un Encuentro Musical En El Conservatorio Nacional De Música

Enter Your Email to Unlock This Article



Estudiantes de las cátedras de órgano y percusiones del Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), unirán sus habilidades en el Encuentro Musical de Órgano y Marimba, que se llevará a cabo el 30 de mayo a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del recinto educativo.

Bajo la coordinación de los titulares de las cátedras: Blanca Olea y Norberto Nandayapa, participará Yazmín Monserrat Pérez Ponce, estudiante de Órgano, quien interpretará tres piezas de Johann Sebastian Bach y una del compositor español Pablo de Bruna.

De acuerdo con Blanca Olea, a través de este encuentro se busca estimular el interés de estudiantes avanzados para que puedan especializarse en el órgano, “un instrumento que el CNM tiene la fortuna de poseer, el cual es italiano marca Tamburini, electrónico tubular, posee cuatro teclados y 32 pedales”, dijo. El estudiante de percusiones, Leobardo Preciado Rojas presentará una obra del compositor brasileño Ney Rosauro, un movimiento del Concierto para marimba-danza, en una adaptación para que toque solo con marimba; también se incluirá un solo con vibráfono con características de jazz, de Gary Burton, acompañado al piano por el maestro Norberto Nandayapa, y concluirá con el Vuelo del abejorro, para destacar la destreza de la marimba.

En la parte final del concierto el Trío Mayarimba, integrado por ambos docentes —Norberto Nandayapa y Blanca Olea—, así como Tania Hernández, tocará dos piezas de Frédéric Chopin. Al grupo se sumará Leobardo Preciado para integrar un cuarteto que interpretará piezas con tintes jazzísticos finlandeses.

