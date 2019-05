El proceso de registro del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas es legal y transparente

En respuesta a la nota publicada el día de hoy en el diario Excélsior, firmada por Juan Carlos Talavera, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reitera que las plicas enviadas a los Premios Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas y de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila no han sido abiertas.

La Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitó al Instituto de Cultura del Estado de Durango información relacionada al postulante referido en la nota publicada, para precisar que se mantiene el proceso marcado por la convocatoria y las medidas de seguridad en la sede.

La respuesta por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos de dicho instituto cultural confirma que el procedimiento de registro para el premio literario ha sido totalmente transparente y legal, y precisa que fue el postulante mismo quien se comunicó telefónicamente a la sede para preguntar por qué sólo había un registro de su obra, cuando él envió dos plicas con seudónimos diferentes.

Cabe destacar que el personal de la sede estatal recibió un paquete postal que contenía dos sobres cerrados con sus respectivas plicas (hoja con datos personales de contacto) en cuyas carátulas se detallaba cada folio, y procedió a registrar sólo un folio de plica y no los dos contenidos en el paquete. No se abrió ninguna plica, pues el registro es por folio, el cual viene en la carátula del sobre. El registro de participaciones no se realiza por nombre real, el cual sólo se detalla en la plica dentro de cada sobre cerrado.

Una vez revisada la petición de dicho postulante, se procedió a hacer el registro de la segunda plica, ya que no hay restricción en el número de obras con las cuales una persona puede participar. En ese sentido, el jurado y el participante tienen la garantía de su anonimato.

El Instituto de Cultura del Estado de Durango ha otorgado este reconocimiento durante más de 40 años en conjunto con el INBAL, lapso en el que ha sido sumamente respetuoso de los procesos que deben seguirse para que todo premio literario se lleve a cabo con absoluta transparencia y legalidad.

Respecto al Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila, también mencionado en el diario Excélsior, la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL pidió información a la sede y la respuesta del Departamento de Premios y Concursos de la Dirección General de Fomento Artístico de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí fue que no se han abierto plicas del premio y no se ha tenido contacto con ningún participante sobre el particular.

De esta manera, el INBAL reitera que permanecen abiertas 17 convocatorias de Premios Bellas Artes de Literatura en la plataforma digital: http://bit.ly/PBA20192FJai2u, entre éstas el nuevo Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas y el recién creado Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo Valadés, cuyos procesos garantizan absoluta legalidad y transparencia.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You