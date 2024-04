El Museo Tamayo Invita A Primeras Infancias Al “Recorrido Ruidoso” En Chapultepec

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Tamayo y su Club Editorial de Niñas y Niños, en colaboración con la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitan a la sesión Niños y Niñas Ruidosos donde podrán experimentar un cruce disciplinar entre el performance y la exploración sonora, el domingo 28 de abril de 16:00 a 17:30 h.

Las y los participantes se apropiarán del Museo Tamayo y de la Casa del Lago, a través de un recorrido que va del Pabellón Tamayo hasta el Espacio Sonoro de Casa del Lago, en el que podrán interactuar con los sonidos y paisajes del lugar.

Gracias a la proximidad de ambos recintos, en el Bosque de Chapultepec, las y los participantes podrán convivir en estos espacios culturales a través de una exploración experimental del ruido, componente clave de sus procesos de aprendizaje y esparcimiento, mediante la interacción con el entorno.

Este programa de experimentación sonora es coordinado por Fernando Vigueras, artista sonoro y músico especializado en prácticas y lenguajes experimentales, con la participación de Katia Castañeda y Sarmen Almond. El proyecto busca vincular a los pequeños con diversas posibilidades de lo sonoro y el ruido.

El Club Editorial del Museo Tamayo del Inbal está integrado por León Nicolás Esparza, Humberto Contreras, Zyanya Medina, Haian Russ, Amelie Castillo, Teodoro Sinatra, Maximiliano Vallejo, Norah Hernández y Quetzalli Zacahula.

