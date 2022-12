El Inbal Abre La Convocatoria Para Participar En La 18ª. Muestra Internacional De Arquitectura De La Bienal De Venecia 2023

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y su Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (Dacpai), convocan a participar en el concurso abierto para seleccionar el proyecto y el equipo curatorial que integrarán el Pabellón de México en la 18ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2023, la cual tendrá lugar en el Antiguo Complejo Naval y Militar Arsenale di Venezia, en Italia, del 20 de mayo al 26 de noviembre de 2023.

Para esta edición se plantea la presencia de un jurado que acompañe el desarrollo, la vinculación, difusión, curaduría y museografía de la participación de México. El jurado seleccionará un proyecto encabezado por un equipo curatorial que se vincule a los lineamientos señalados por la arquitecta ghanesa-escocesa Lesley Lokko, designada para esta Bienal de Venecia como directora artística y curadora de la 18ª Muestra Internacional de Arquitectura, quien plantea el tema "The Laboratory of the Future" ("El laboratorio del futuro").

La convocatoria se podrá consultar en las redes sociales del Inbal (http://bit.ly/3UuNhEC) y las personas que deseen participar deben registrar su proyecto en el correo: bienaldevenecia@inba.gob.mx; la fecha límite para el registro será el 16 de diciembre de 2022 y la fecha de entrega de las propuestas en formato digital será el 13 de enero de 2023. El proyecto seleccionado formará parte del material que se expondrá en el Pabellón de México en Venecia.