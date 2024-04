El Cuarteto Orishas Presenta Su Propuesta Musical Danza Non Danza, En El Palacio De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



Danza non danza es el título del concierto que ofrecerá el Cuarteto Orishas, ensamble de guitarras cuyo repertorio comprende diferentes épocas, el cual se presentará el miércoles 24 abril de 2024 en el Área de murales del Palacio de Bellas Artes, en el marco del programa Noche de Museos, a las 18:00 h.

La propuesta musical del Cuarteto Orishas, que toma su nombre de la obra del guitarrista y compositor alemán Reentko Dirks, es un proyecto seleccionado por el programa México en Escena del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sacpc). El Cuarteto Orishas ha realizado durante 2023 un total de 30 conciertos en diversas salas del interior de la República destacándose como uno de los ensambles de cámara más activo de su generación.

Vladimir Ibarra, Daniel Aguilar, Diego Emerith y Jesús Guarneros integran el Cuarteto Orishas, el cual ha cautivado al público con su virtuosismo y estilo único. Fundado en 2007 en la Ciudad de México, eligieron su nombre en honor a los Orishas, espíritus divinos de la religión yoruba que han influido en la música de muchas partes del mundo.

Su repertorio abarca diferentes épocas, desde la música barroca hasta la de más reciente creación de las más diversas tendencias. Asimismo, incluye transcripciones de obras emblemáticas de la música orquestal de destacados compositores, como Piotr Ilich Chaikovsky, Georges Bizet, Johann S. Bach y Camille Saint-Saëns.

Se han presentado en los festivales más importantes de México y han llevado su propuesta a escenarios internacionales en Europa y América Latina, haciendo de cada concierto un viaje que celebra la diversidad sonora de la guitarra, fusionando la tradición y la modernidad en un espectáculo inolvidable. Además, promueven obras originales de compositores mexicanos y extranjeros inspirados en la música tradicional de diferentes partes del mundo.

Esta diversidad les ha permitido crear un sonido único que combina virtuosismo y refinamiento, lo que les ha valido recibir críticas positivas, tanto del público como de la prensa especializada. Su agenda en 2024 contempla presentaciones en lugares como el FAOT Sonora, además de festivales internacionales en Costa Rica y Colombia.

