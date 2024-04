El Cepromusic Interpretará Obras De Aaron Mencher, Robert Erickson, Jacob Druckman Y Kaija Saariaho

Get Access To Every Broadway Story



El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura federal, presenta un concierto del ciclo Aliqua. Música de cámara contemporánea, el sábado 4 de mayo a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Aliqua, del latín algunos, es el ciclo que lleva hasta sus escuchas lo más representativo del repertorio de la música de cámara contemporánea, compuesta en los siglos XX y XXI, interpretada por el Ensamble Cepromusic del Inbal.

Este programa incluye las obras Face, del compositor Aaron Mencher, en la que plantea una exploración sobre los límites de las posibilidades de los instrumentos (flauta y viola), los cuales se expanden por medio de la computadora y los sonidos electroacústicos; mientras que Reflections on the Nature of Water, de Jacob Druckman, ganador del Pulitzer, se inspira en el agua para elaborar seis distintas impresiones sobre este elemento y plasmarlos en el sonido de la marimba.

Por otro lado, Kryl (para trompeta sola), de Robert Erickson, fundador del Departamento de Música de la Universidad de San Diego, California, teje una textura a la manera medieval del hoquetus, el intercalado de los sonidos del instrumento con los de la voz, creando así un continuo por medio de líneas fragmentadas.

Laconisme de l'aile, de Kaija Saariaho, juega con la percepción de la resonancia del espacio, en donde la voz y la flauta se localizan gracias a la intervención de los medios electrónicos. Por último, Monólogo VI Muerte de Poseidón (para trombón solo), del compositor mexicano Samuel Cedillo, presenta al dios de los mares irónicamente ahogado.

"El ciclo Aliqua nos permite llevar al público una selección de obras de cámara que muestran la diversidad musical contemporánea. Este programa es un viaje a través del tiempo y del espacio que expone cinco diferentes horizontes de pensamiento”, mencionó José Luis Castillo, director artístico del Cepromusic.

Los boletos para el concierto Aliqua. Música de cámara contemporánea, el sábado 4 de mayo a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, están disponibles en la taquilla del recinto y por Ticketmaster a través del siguiente enlace: ticketmaster.com.mx/ensamble-cepromusic-aliqua-musica-de-camara-contemporanea-mexico-04-05-2024/event/3D006097A6D02BB3?language=en-mx.

