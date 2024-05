Los Centros De Educación Artística Del Inbal Intercambian Experiencias En La XI Semana Cultural

Enter Your Email to Unlock This Article



El Centro de Educación Artística (Cedart) Alfonso Reyes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), ubicado en Monterrey, Nuevo León, realizó su XI Semana Cultural, celebración anual que efectúa en torno al natalicio de Alfonso Reyes, de quien la escuela porta su nombre.

“Esta actividad ofrece la oportunidad de enriquecer la experiencia educativa y fomentar un ambiente de aprendizaje más dinámico y diverso; promueve la cohesión y el espíritu comunitario dentro de la institución educativa, y al trabajar juntos en la planificación y ejecución de eventos, estudiantes y docentes fortalecen su sentido de pertenencia y colaboración”, señaló la directora del Cedart Alfonso Reyes, Karla Moreno Rodríguez.

Durante la Semana Cultural se contó con la colaboración de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey –también perteneciente al Inbal–, del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Cultural de San Nicolás, del Consejo para la Cultural y las Artes de Nuevo León (Conarte), de la empresa SIGMA Alimentos, de Comunidad Cedart, AC, así como de docentes, padres y madres de familia, estudiantes, personal administrativo y operativo de Cedart Alfonso Reyes.

En el plantel del Inbal se realizaron talleres de música, danza y teatro, además de una clase abierta y de dirección coral. También se intervinieron diversos espacios en la escuela, con instalaciones artísticas de la comunidad estudiantil, entre otras actividades.

En esta edición se retomó el Concurso de Proyectos Interdisciplinarios Cedart, después de una pausa de cuatro años por la emergencia sanitaria; una actividad que fomenta el desarrollo de habilidades críticas y creativas de las y los estudiantes participantes al permitirles abordar problemas desde múltiples perspectivas, disciplinas y soluciones.

Se contó con la participación de estudiantes provenientes de los Cedart Miguel Cabrera, de Oaxaca; Diego Rivera, de la Ciudad de México; Juan Rulfo, de Colima –quien se llevó el primer lugar en la categoría escénica–, y los anfitriones, Alfonso Reyes, quienes obtuvieron el primer lugar en la categoría audiovisual.

“Esto enriquece su conocimiento académico y los prepara para enfrentar los desafíos del mundo real, donde los problemas suelen ser complejos y requieren soluciones innovadoras e integrales”, concluyó la maestra Karla Moreno.

