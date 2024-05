Yolanda Matías, Aleida Violeta Vázquez Y Karloz Atl Comparten Poesía En Lenguas Originarias En El Palacio De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), abrieron las puertas de la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, para escuchar el mensaje y parte de la obra de tres poetas en lengua materna: Yolanda Matías, Aleida Violeta Vázquez Cisneros y Karloz Atl, como parte del ciclo Las diversas raíces.

Al señalar que este ciclo es mágico, hermoso y revitalizante, por congregar a escritoras y escritores de diversas lenguas, la poeta náhuatl Yolanda Matías afirmó que en cada estado de la República mexicana existen diversas lenguas originarias, las cuales nacen de culturas propias que se acercan a través de expresiones como la literatura.

“Poetas, cantantes, narradores, pintores, danzantes, artesanos; ellos se han acercado a la literatura, y a través de ella brindan un mensaje a la humanidad, un mensaje lleno de sensibilidad, color, magia, belleza, inteligencia y sabiduría a través de la poesía, el canto, la danza, la pintura, la narrativa, y por ello a veces estamos en diversos lugares”, explicó.

Yolanda Matías recitó poemas de su autoría con el acompañamiento musical de Gustavo Victoriano García y Roberto Matías García, integrantes del Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del estado de Guerrero.

En su intervención, el poeta de origen náhuatl Karlos Atl afirmó que desde hace más de 500 años se han dejado de utilizar las lenguas maternas por la violencia: “Es natural que, porque la familia te ama y te quiere, ya no te la enseñen, para protegerte. Y hasta que nuevamente, llega un contexto propicio sociocultural es que puede volver a despertar esa lengua, entonces por eso habita y palpita en la sangre”.

Al celebrar la iniciativa del ciclo Las diversas raíces, el autor señaló que es posible que las lenguas que han estado dormidas vuelvan a surgir: “Para mí es importante decir esto porque sí consideramos únicamente que las culturas, comunidades y personas que son hablantes de lenguas originarias son las que nacieron en una comunidad de origen, entonces estamos haciendo una doble discriminación y estamos yendo con la colonización todavía más interna dentro de nosotros”.

En su intervención, la poeta afromexicana Aleida Violeta Vázquez contó que su relación con la literatura fue a los 10 años de edad, cuando comenzó a escribir y, posteriormente, a los 16 años se documentó sobre sus raíces africanas: “Entendí que eso tenía que ver con nuestra ancestralidad. Empecé a escribir versos cuando tenía como 10 años en un internado en Guanajuato”.

La también activista y defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes señaló que durante la adolescencia comenzó a vivir un proceso de racismo, el cual desembocó en su gusto por la escritura: “A partir de ahí hice conciencia y una reflexión muy profunda de mi ser, de quién era, de quiénes habían sido las mujeres que me criaron, de cuánta potencia había en las palabras de mi abuela, que un día antes de irnos al internado nos dijo: ‘pórtense bien, échenle ganas, demuestren lo inteligente que son, y acuérdense: los negros también somos chulos, los negros también somos dignos”.

Los tres poetas concluyeron su presentación recitando poemas de su autoría, en español y en sus lenguas maternas.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.