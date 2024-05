La Orquesta Sinfónica Nacional Compartirá El Ideal Sinfónico De Beethoven

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Bajo la batuta del director de orquesta británico Paul Goodwin, la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presenta su programa titulado El ideal sinfónico de Beethoven, el viernes 24 y domingo 26 de mayo a las 20:00 h y 12:15, respectivamente, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En maestro Paul Goodwin es conocido por sus interpretaciones históricamente informadas de la música de todos los periodos, su amplio repertorio y su interés por la música contemporánea. Crea programas inusuales y dinámicos donde yuxtapone composiciones antiguas y nuevas.

En esta ocasión, dirige a la OSN en su programa número 13 de la primera temporada 2024, que tiene como pieza principal la Sinfonía núm. 4, Op. 60 en Si bemol menor, de Ludwig van Beethoven, obra realizada en medio de guerras, incursiones, invasiones y anexiones por parte de Napoleón Bonaparte.

A pesar de este contexto, la Sinfonía núm 4 es “sin duda ligera, alegre y de una dulzura celestial”, como expresó Hector Berlioz sobre dicha obra.

El programa también incluye la suite de Los Boréadas, de Jean-Philippe Rameau, obra escénica que tenía como objetivo el entretenimiento musical y visual para el rey y su corte, y la cual fue la última tragedia lírica que realizó Rameau.

Por último, se presentará La tumba de Couperin, de Maurice Ravel, donde el compositor rinde homenaje al mismo François Couperin, uno de los grandes autores franceses de aquella época, conocido en su tiempo como Couperin el Grande.

El ideal sinfónico de Beethoven, podrá apreciarlo con la Orquesta Sinfónica Nacional el domingo 26 de mayo a las 12:15, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Metro y Metrobús Bellas Artes.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.