Farah: Una Ficción Que Tiene Lugar En Los Años Setenta Donde El Lenguaje No Es Lo Más Importante

Farah es un unipersonal hablado en español y en un lenguaje inventado derivado del francés. El idioma inventado que la protagonista utiliza forma parte del universo ficticio de la puesta en escena, con sonidos y palabras que remiten a la fonética del idioma galo. La vestimenta de la actriz y la selección musical serán el medio para llevar al espectador a la época de los años setenta.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Verité Teatro, presentan, Farah, con dramaturgia, dirección y actuación de Grecia Melo. Este unipersonal forma parte del Ciclo Nuestras latitudes y ofrecerá funciones del 23 al 26 de mayo, jueves y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.

En los años setenta Mucán entra en guerra; y Farah huye a la República de Corse para trabajar como traductora. Ahí, la barrera del lenguaje se levanta, y las situaciones ridículas y melancólicas a las que se enfrenta pondrán en evidencia su escueta preparación y pocas habilidades para socializar.

Es el cuerpo de la actriz el que lleva al espectador por distintos escenarios: la fila de migración, una oficina, la calle, un bar, etc. Siguiendo esta línea de austeridad, es ella quien encarna a los distintos personajes de la ficción, dibujando sus personalidades por medio de la corporalidad y la voz.

En entrevista, la creadora y protagonista de esta historia, Grecia Melo comenta: “En esta obra el sonido es la principal herramienta de interpretación. La elección de utilizar un idioma inventado tiene como finalidad que el espectador comparta la sensación de extrañeza que provoca vivir lejos del país de nacimiento, su lengua y sus costumbres; para finalmente descubrir que cualquier persona es capaz de comunicarse cuando lo que desea transmitir toca las sensibles fibras de lo humano”.

El trabajo de Grecia Melo como creadora escénica la sitúa en el Festival de Unipersonales Xalapa 2023; Muestra Estatal de Artes Escénicas Ver. 2018, 2022 y 2023; Circuito Nacional de las Artes Escénicas 2022 y 2023; Festival Internacional de Teatro de la CDMX 2022; entre otros. Beneficiaria del Programa de Estímulo para la Creación y Desarrollo Artístico, Ver. 2020 y 2022.

