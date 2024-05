Expondrán En Conferencia Las Búsquedas Estéticas De Rodrigo Pimentel, Artista Del Color, En El Museo Nacional De Arte

Enter Your Email to Unlock This Article



En el contexto de Rodrigo Pimentel (1945-2022). Trasmutaciones, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Arte (Munal), la curadora Renata Blaisten y el investigador Antonio Espinoza ofrecerán una conferencia con el fin de profundizar sobre la estética del artista y ampliar el panorama de su producción, este miércoles 8 de mayo a las 17:00 h en el Auditorio Adolfo Best Maugard del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

“Queremos hablar sobre otras etapas y abordajes que tuvo Rodrigo Pimentel. Antonio Espinoza se referirá a la etapa abstracta del artista y yo me enfocaré en algunas piezas que no se presentaron en la muestra”, comentó Renata Blaisten.

Detalló que, si bien la exposición aborda los principales temas del artista, hubo piezas que no se integraron, pero que son importantes para entenderlo. Asimismo, explicó que, a lo largo de los años, Pimentel produjo mucha obra que todavía no es conocida por el público.

“La exposición (que exhibe 100 piezas) es solo una pizca de su producción. Además de su legado (dentro de la Colección Blaisten), es un artista que tiene presencia en muchas colecciones de México y del extranjero, algunas de ellas no están localizadas, porque en su momento las vendió”.

Explicó que temas como la mitología griega fueron parte de sus abordajes e inspiraciones (lo cual no se pudo integrar a la exposición), y realizó búsquedas en torno a los materiales y las técnicas, “tiene gouaches muy geométricos, pero también otros figurativos y llenos de color.

“Algo particular es que Rodrigo desarrollaba un tema y experimentaba en torno a ello desde diversas perspectivas o, para decirlo de otra manera, lo deconstruía, por ejemplo, los dioses mexicas, los abordaba desde el símbolo, la figura, los monolitos”.

Sobre su etapa abstracta, explicó que, si bien fue temprana, marcó su producción posterior y lo hacen un artista particular. “Se nota desde la pincelada, los detalles, los ritmos que maneja crean efectos visuales, movimiento. Asimismo, el manejo del color es fundamental, porque, en su totalidad, se puede ver dinamismo. Esto viene de sus etapas anteriores.

“Quizá parte de su obra abstracta recuerda al pintor estadounidense Mark Rothko, algunas de sus obras parecen de un solo color o de una sola gama cromática, pero Pimentel, además, genera mucha textura, lo cual aplicó a temas igualmente abstractos, como la felicidad, la tristeza, el cumpleaños, la contaminación”.

Apuntó que ese cambio en el artista, del abstraccionismo a la figuración, se dio por necesidad: “Decía que la abstracción se le había agotado. Hubo una necesidad de retornar a la figuración, porque podía decir más”, y añadió que su obra posterior también puede entenderse como una búsqueda sobre lo mexicano, no desde lo exótico, sino desde la raíz de la identidad.

Finalmente, Renata Blaisten, quien convivió con el artista, recordó que Pimentel fue una persona amigable, carismática, cariñosa, que decidió no acercarse a los principales circuitos del arte en México: “Era una persona imaginativa, tenía una forma mágica de decir las cosas y cultivó muchos amigos. Era también una persona que siempre trabajaba en su estudio. Decía que no se sabía vender y que no quería echar a perder su obra con presencia. Tampoco perteneció a ningún grupo y eso lo alejó de los circuitos del arte. Si bien fue asiduo a los museos, con la gente del arte nunca habló de su obra. Sin embargo, creo que estamos frente a un artista único, con un lenguaje distintivo y el tiempo le hará justicia. Fue un artista del color, fue un artista de México”.

La también curadora invitó al público a la conferencia Rodrigo Pimentel: de la abstracción a la figuración, y a visitar la muestra, cuyo periodo de exhibición finaliza este 26 de mayo: “Vengan a descubrir este artista de quien no se ha hablado lo suficiente, en él podrán identificarse. La exposición es una probadita y la conferencia lo ampliará, pero vendrán más exposiciones”.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

