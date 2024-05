La OCBA Interpretará Metamorphosen, De Strauss; Introducción Y Allegro, De Elgar; Y Los Crisantemos, De Puccini

Enter Your Email to Unlock This Article



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta su programa Homenajes, bajo la dirección huésped de José Areán y la participación especial del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes.

Contará con dos entregas, el jueves 23 de mayo a las 20:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo 26 de mayo a las 12:00 en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música.

En este programa, la OCBA conmemora a los compositores Antonin Dvorák, Edward Elgar y Richard Strauss. En el marco del 75 aniversario luctuoso de Richard Strauss se interpretará Metamorphosen, obra escrita hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Surgió por la impresión causada en Strauss al saber de la destrucción del Teatro Nacional de Múnich por un bombardeo.

En conmemoración por el 90 aniversario luctuoso de Edward Elgar, la OCBA presentará Introducción y Allegro, obra reconocida por su maestría con múltiples temas destacados que muestran el virtuosismo de los intérpretes.

Los crisantemos, de Giacomo Puccini, es la más conocida y difundida de sus obras instrumentales. Se interpretará para conmemorar el 100 aniversario luctuoso del compositor italiano.

Jose Areán, además de dirigir ópera, música sinfónica y de cámara, también se ha dedicado a la difusión y educación musical en México, al promover talentos jóvenes. Ha sido director artístico de la Sinfónica de Aguascalientes (2017-2020) y desde 2023 de la Sinfónica de Yucatán.

El Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes es un ensamble gestado en la ciudad de Xalapa en 2015. Los cuatro miembros del CCBA forman parte del cuerpo académico de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Han comisionado obras y estrenado varios cuartetos. Actualmente algunas de sus grabaciones han sido utilizadas en filmes independientes, grabaciones para la radio y cortometrajes.

